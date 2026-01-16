إيلاف من الرياض: ذكرت وكالة ‌الأنباء السعودية "واس" ⁠نقلا عن الديوان الملكي، ‌​الجمعة، أن الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود استكمل الفحوصات الطبية.

وجاء في بيان الديوان الملكي: "غادر خادم الحرمين الشريفين اليوم الجمعة 27 رجب 1447 هـ الموافق 16 يناير (كانون الثاني) 2026م، مستشفى الملك فيصل التخصصي في الرياض بعد أن استكمل الفحوصات الطبية والتي كانت مطمئنة ولله الحمد".

وكان الديوان الملكي السعودي ذكر في وقت سابق الجمعة: "يجري خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود اليوم الجمعة 27 رجب 1447 هـ الموافق 16 يناير 2026، فحوصات طبية في مستشفى الملك فيصل التخصصي في الرياض".



