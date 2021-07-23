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أخبار اليوم

elaphالتحديات الإقليمية لعودة «طالبان»

التحديات الإقليمية لعودة «طالبان»

محمد السعيد إدريس - الخليج الإماراتية
  • منذ 18 دقيقة
  • (0)
elaphالتحالف الإماراتي السعودي ومحاولات الوقيعة

التحالف الإماراتي السعودي ومحاولات الوقيعة

يوسف الحداد - الاتحاد الإماراتية
  • منذ 31 دقيقة
  • (0)
elaphإقالة الوزير وحرج المشيشي والغنوشي من نجاح الرئيس

إقالة الوزير وحرج المشيشي والغنوشي من نجاح الرئيس

مختار الدبابي - العرب اللندنية
  • منذ 47 دقيقة
  • (0)
elaph

"الجمهوريّة الإسلاميّة" والأحواز

خير الله خير الله - العرب اللندنية
  • منذ 52 دقيقة
  • (0)
elaphرشاش وزودياك !

رشاش وزودياك !

محمد حسن مفتي - عكاظ السعودية
  • منذ ساعة
  • (0)
elaphعلى بايدن توخي الحذر في فيينا

على بايدن توخي الحذر في فيينا

أمير طاهري - الشرق الاوسط اللندنية
  • منذ ساعة
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