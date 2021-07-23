العدد 7387 الجمعة 23 يوليو 2021
آخر تحديث 06:29:13 GMT
إيلاف المغرب
مدونات إيلاف
أول يومية إليكترونية | صدرت من لندن 21 مايو 2001
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من عناوين اليوم
عبدالله الثاني متفائل بمسارٍ يعيد الأمل للمنطقة
التحالف الإماراتي السعودي ومحاولات الوقيعة
إقالة الوزير وحرج المشيشي والغنوشي من نجاح الرئيس
"الجمهوريّة الإسلاميّة" والأحواز
رشاش وزودياك !
على بايدن توخي الحذر في فيينا
مسؤول كاثوليكي أميركي كبير يستقيل بعد مزاعم بشأن استخدامه تطبيقاً خاصاً بالمثليين
واينستين دفع ببراءته من 11 تهمة بالاعتداء الجنسي والاغتصاب
محادثات أوباما وسبرينغستين تُنشر في كتاب
أولمبياد طوكيو: وأخيراً... ستُبصر الألعاب النور!
متحف الأوسكار في لوس أنجليس يُفتتح في سبتمبر بعرض لفيلم "ساحر أوز"
فيروس كورونا: القرى المكسيكية التي ترفض اللقاح
جدري القرود: البحث عن 200 شخص في 27 ولاية أميركية لمنع تفشي الفيروس
الصين ترفض شروط منظمة الصحة الخاصة بالتحقيق في أصول كورونا
أولمبياد طوكيو: تعرف على أبرز المواقع الأولمبية
الصراع في تيغراي: فرار آلاف المدنيين في ولاية عفر وسط معارك ضارية
كورونا: يوتيوب يحذف فيديوهات لرئيس البرازيل تضمنت معلومات مغلوطة
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أخبار اليوم
أخبار اليوم
نافي بيلاي تقود التحقيق بشأن التجاوزات في إسرائيل والأراضي الفلسطينية المحتلة
- أ. ف. ب.
فلسطين
إسرائيل
عربية
منذ 3 دقيقة
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التحديات الإقليمية لعودة «طالبان»
محمد السعيد إدريس - الخليج الإماراتية
منذ 18 دقيقة
(0)
الرئيس الفنزويلي يبدي استعداده لإجراء مفاوضات مع المعارضة
- أ. ف. ب.
أميركا اللاتينية
منذ 19 دقيقة
(0)
عبدالله الثاني متفائل بمسارٍ يعيد الأمل للمنطقة
نصر المجالي
الأردن
عربية
منذ 25 دقيقة
(0)
التحالف الإماراتي السعودي ومحاولات الوقيعة
يوسف الحداد - الاتحاد الإماراتية
منذ 31 دقيقة
(0)
إقالة الوزير وحرج المشيشي والغنوشي من نجاح الرئيس
مختار الدبابي - العرب اللندنية
منذ 47 دقيقة
(0)
"الجمهوريّة الإسلاميّة" والأحواز
خير الله خير الله - العرب اللندنية
منذ 52 دقيقة
(0)
رشاش وزودياك !
محمد حسن مفتي - عكاظ السعودية
منذ ساعة
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على بايدن توخي الحذر في فيينا
أمير طاهري - الشرق الاوسط اللندنية
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بي. بي. سي.
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منذ 6 ساعات
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كورونا: يوتيوب يحذف فيديوهات لرئيس البرازيل تضمنت معلومات مغلوطة
بي. بي. سي.
دولية
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منذ 7 ساعات
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بريطانيا: طرد نائبة عمالية قرابة الساعة من البرلمان
نصر المجالي
بريطانيا
دولية
منذ 9 ساعات
0
الكاظمي لجرحى الإرهاب: ضحايا الفساد والخراب
أسامة مهدي
العراق
عربية
منذ 10 ساعات
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بلوغارديان: أول تدريب عسكري دولي لمشغلي المسيّرات في اسرائيل
أ. ف. ب.
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منذ 11 ساعات
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