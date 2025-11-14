إيلاف من الرياض: تحت رعاية الأميرة نورة بنت سعود بن نايف بن عبد العزيز آل سعود، اختتم "منتدى النساء المبدعات" فعالياته في الرياض، بعد ثلاثة أيام حافلة (4-6 نوفمبر) جمعت أكثر من 500 مندوبة من أكثر من 50 دولة، ليثبت مكانته كعلامة بارزة في مسيرة المملكة نحو تعزيز الإبداع والمعرفة، تماشياً مع رؤية السعودية 2030.

المنتدى، الذي احتضنته جامعة الأميرة نورة بنت عبد الرحمن (أكبر جامعة نسائية في العالم)، لم يكن مجرد مؤتمر عابر، بل كما وصفته مؤسسته أولغا بالاكليتس، "أصبح أكثر من مجرد فعالية؛ إنه حركة حية لنساء متحدات بهدف ورسالة".

أصوات القيادة: "شابات السعودية يصنعن المستقبل"

في كلمتها الافتتاحية، رحبت راعية المنتدى الأميرة نورة بنت سعود بالحضور قائلة: "هذا الملتقى يجمع العقول والخبرات بروح الفضول والشجاعة والرغبة في صناعة التغيير الحقيقي. إنه مساحة تتلاقى فيها أصوات متنوعة لتتبادل الأفكار وتنطلق منها مسارات جديدة نحو التقدم."

من جانبها، شددت ريبيكا ريوفريو، المديرة التنفيذية للمنتدى ورئيسة الجمعية البرلمانية البريطانية للفنون والأزياء والرياضة، على دور الجيل الجديد قائلة: "شابات السعودية لا ينتظرن المستقبل – بل يصنعنه اليوم بإبداعهن وشجاعتهن".

وفي لفتة بارزة، خصصت ريوفريو جزءاً كبيراً من خطابها للإشادة بالرعاية الملكية، مؤكدة: "صاحبة السمو الملكي تجسد جوهر القيادة الملهمة. لم أرَ قط أميرة تعمل بمثل هذا التفاني - المملكة العربية السعودية محظوظة حقاً بوجودها".

كما حرصت على تقديم الشكر لـ "أولغا بالاكليتس"، والمساهمة الدقيقة لـ"ألكساندرا شيلكونوغوفا"، وفريق "سيجلب"، و"مركز القيادات النسائية" في جامعة الأميرة نورة، مؤكدة على "الروح المشتركة" لتمكين النساء للقيادة بثقة ومرونة.

حوار مع الإرث: كيرا شابلن في الرياض

شهد اليوم الثاني للمنتدى واحدة من أبرز فعالياته، وهي جلسة حوارية حميمة بين ريبيكا ريوفريو والسيدة كيرا شابلن، رائدة الأعمال وحفيدة الأسطورة الخالدة تشارلي شابلن.

تحدثت شابلن بصدق عن رحلتها من عالم الموضة إلى بناء علاماتها التجارية الخاصة. وقالت: "بعد سنوات أمام الكاميرا، أدركت أنني أريد أن أكون أكثر من مجرد وجه لعلامة تجارية... أردت أن أبنيها". وركزت على أن "الثقة عضلة تبنيها كل يوم"، وأن "الرفاهية الحقيقية ليست في السعر، بل في الأصالة".

وعندما وصل الحوار إلى موضوع "الإرث"، قالت بهدوء: "الناس غالباً ما يعتقدون أن الإرث شيء خلفك. أنا أراه شيئاً حياً - شيء تبنيه كل يوم. جدي ألهم الملايين من خلال الضحك والرحمة. أحاول مواصلة تلك الرسالة، ليس بالتقليد، ولكن بعملي الخاص".

كما كشفت عن عملها الخيري مع "مؤسسة زهرة الصحراء" لبناء مدرسة للفتيات في إفريقيا، قائلة: "النجاح لا يصبح حقيقياً إلا عندما يمكنك مشاركته. العطاء ليس عملاً خيرياً - إنه الإرث قيد التنفيذ".

قائمة الشرف: "إيلاف" والقيادات العالمية في حفل المتحف الوطني

تُوّج المنتدى بحفل عشاء وحفل توزيع جوائز مهيب في المتحف الوطني بالرياض، قدمته ببراعة سارة بنت عبد العزيز. وشهد الحفل تكريم نخبة من المؤسسات والأفراد الذين ساهموا في دفع عجلة التغيير.

وفي لفتة تقدير بارزة لدور الإعلام الرائد، حظيت "إيلاف" (Elaph) بتكريم خاص، حيث تسلمت "جائزة التميز" تقديراً لمساهماتها البارزة كشريك إعلامي استراتيجي للمنتدى. كما تم تكريم شركاء آخرين ساهموا في نجاح الحدث، ومنهم "سيجلب" (SIGULP)، التي لعبت دوراً محورياً في صياغة استراتيجيات التسويق العالمية للمنتدى، بالإضافة إلى Nayyara, Art in Fusion TV, و Parliament News.

وشملت قائمة المكرمين من الشركات والمؤسسات الكبرى: أرامكو (جائزة الإرث ورؤية المملكة للاستدامة العالمية)، وزارة الثقافة السعودية (جائزة التميز في التراث والتقدم الإبداعي)، البنك العربي الوطني (ANB)، DHL، Women in Energy، مركز القيادات النسائية، شركة الكهرباء السعودية، بلدية الرياض، Agfund، و Alfanar.

كما تم تكريم نخبة من القيادات النسائية بجوائز التميز، منهن الأميرة نورة الفيصل، كيرا شابلن، الأميرة كاتارينا من صربيا، كريستينا كورب (ابتكار الفضاء)، مارثا فاينز (الفن الرقمي)، الدكتورة فاطمة باعثمان (الابتكار والتكنولوجيا)، رزان العجمي (جائزة القائدة الإبداعية المستقبلية)، بالإضافة إلى قائمة طويلة من النساء المتميزات اللواتي تسلمن جوائز فردية تقديراً لإنجازاتهن.



واختتم المنتدى بمعرض فني خاص برعاية DHL وإشراف رافاييل بورزيتسكي، مستلهماً مبادرة وزارة الثقافة لـ"عام الحرف اليدوية"، وبمشاركة فنانات عالميات ومحليات بينهن: عايدة مراد، صولة سليمانوفا، صوفيا كاتشاباجليا، إليسا إنسوا، فاطمة النمر، وأوليفيا دابوفيل، حيث خصصت عائدات المعرض لدعم جمعية حرفة في الرياض.

