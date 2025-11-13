إيلاف من الرياض: تحت سماء الرياض، وفي رحاب المتحف الوطني السعودي، احتفى "منتدى النساء المبدعات" في حفل عشاء ختامي مهيب بالإرث والرؤية المستقبلية، حيث اجتمعت نخبة من القيادات النسائية العالمية لتكريم المؤسسات والأفراد الذين يواصلون تشكيل المشهد العالمي للابتكار والاستدامة والتمكين.



أقيم الحفل، الذي قدمته ببراعة سارة بنت عبد العزيز، في أجواء من الأناقة، محاطاً بالقطع الأثرية التي تجسد قصة حضارة بُنيت على الإبداع والتقدم. وشهدت الأمسية، بحسب ما تابعت (Parliament News)، عروضاً فنية آسرة قدمتها السوبرانو كيري فوج، وعازفة البيانو ومؤسسة المنتدى أولغا بالاكليتس، وراقصة الباليه الأولى مارا غالياتزي، وفنانة البوب صوفيا باتساليدس، والمغنية وكتابة الأغاني ميرنا ناصر.

كلمة الراعية: فصل جديد من قلب التاريخ

في كلمتها الرئيسية، رحبت راعية المنتدى، الأميرة نورة بنت سعود بن نايف بن عبد العزيز آل سعود، بالضيوف بكلمات عكست رمزية المكان:

"من قلب الرياض القديم، حيث يتنفس التاريخ ويبدأ الغد، نجتمع الليلة في المتحف الوطني - مكان يحمل ذاكرة الأجيال. هنا، حيث وُلدت قصة أمة، نبدأ فصلاً جديداً من الإبداع والتمكين والاستمرارية".

وأكدت الأميرة نورة أن "هذه الأمسية أكثر من مجرد احتفال - إنها تذكير بأن الإبداع يزدهر عندما نتشاركه، وأن التمكين يتعمق من خلال التعاون".

قائمة الشرف: المكرمون في ليلة الإرث

قبل تقديم الجوائز، شكرت أولغا بالاكليتس، مؤسسة ورئيسة "منصة النساء المبدعات"، شبكة الشركاء والضيوف العالمية للمنتدى. ثم بدأت مراسم التكريم، حيث قدمت بالاكليتس وريبيكا ريوفريو، المديرة التنفيذية للمنتدى في السعودية، الجائزة الأولى لراعية المنتدى، الأميرة نورة بنت سعود، تقديراً لعملها ورؤيتها على الصعيدين الوطني والدولي.

بعد ذلك، قامت الأميرة نورة، بحضور بالاكليتس وريوفريو، بتقديم جوائز التميز للفائزين.

تكريم خاص لـ "إيلاف"

وفي لفتة تقدير بارزة لدور الإعلام الرائد في دعم قضايا التمكين والتبادل الثقافي، حظيت "إيلاف" (Elaph) بتكريم خاص، حيث تسلمت "جائزة التميز" تقديراً لمساهماتها البارزة كشريك إعلامي استراتيجي للمنتدى.

كما تم تكريم شركاء آخرين ساهموا في نجاح الحدث، ومنهم Nayyara, Art in Fusion TV, Parliament News, SIGULP, و Micaela Oliveira Atelier.

جوائز الشركات والمؤسسات:

ANB (البنك العربي الوطني): جائزة القيادة المؤسسية للتنوع وتمكين المرأة (تسلمتها روان أ. الحبيب).

DHL: جائزة الابتكار والتميز في الاستدامة (تسلمتها جمانة الحجيلي ومنال العفالق).

Women in Energy: جائزة WE Rise للتميز القيادي (تسلمتها الأميرة مشاعل، ومنى الغامدي).

مركز القيادات النسائية (بجامعة الأميرة نورة): جائزة المساهمة المتميزة في تطوير القيادات النسائية (تسلمتها هوازن زامل المقرن).

Jad: جائزة التميز في الضيافة الصديقة للبيئة (تسلمتها إيمان مانديلي).

Lucid: جائزة التميز في التنقل النظيف (تسلمها السيد فيصل سلطان، ونوار السبيحين).

Principal Buyer: جائزة التميز في مشتريات الطاقة والاستدامة (تسلمتها هديل علي القحطاني).

The Botanical Society: جائزة التميز للابتكار الاجتماعي والاقتصادي والتنمية (تسلمها جوشوا فان ألستين، ومنيرة الحزاني).

وزارة الثقافة السعودية: جائزة التميز في التراث والتقدم الإبداعي.

شركة الكهرباء السعودية: جائزة التميز في تحول الطاقة النظيفة (تسلمتها سارة الطويجري، وسارة القحطاني).

بلدية الرياض: جائزة التميز في تطوير المدن الذكية والمستدامة (تسلمتها منيرة خالد عبد العزيز آل ديود).

Agfund (برنامج الخليج العربي للتنمية): جائزة التميز في التنمية الإنسانية والاجتماعية (تسلمها السيد همام الجريد، وعائشة الشبيلي).

Alfanar: الجائزة الرائدة لتقدم مهارات المرأة (تسلمتها السيدة لمى القرفان).

أرامكو: جائزة الإرث ورؤية المملكة للاستدامة العالمية (تسلمتها شذى عبد العزيز البعادي).

جوائز التميز الفردي (النساء المتميزات):

الأميرة نورة الفيصل: جائزة المرأة المتميزة للابتكار في التصميم والتراث الثقافي.

كيرا شابلن: جائزة الإرث الثقافي والتمكين الإبداعي.

الأميرة كاتارينا من صربيا: جائزة العمل الخيري والتعليم المبتكر.

كريستينا كورب: جائزة المرأة المتميزة للابتكار في الفضاء وتقدم البشرية.

مارثا فاينز: جائزة الابتكار العالمي والفن الرقمي.

ليزا كوربيل: جائزة المرأة المتميزة للتنمية العالمية والتأثير الاجتماعي.

كوين رونكي: جائزة المرأة المتميزة.

دينيس باركنسون: جائزة القيادة الإعلامية والتأثير الإبداعي.

إيمان شكور: جائزة الابتكار وتمكين ريادة الأعمال.

سيما غوبتا: جائزة المرأة المتميزة للاستدامة والقيادة البيئية.

براتيبها براهلاد وأميرة فؤاد: جائزة التراث الثقافي (لكل منهما).

الدكتورة فاطمة باعثمان: جائزة الابتكار والتكنولوجيا.

رزان العجمي: جائزة القائدة الإبداعية المستقبلية.

غلوريا آي: جائزة القيادة الإبداعية.

لمى الحموي: جائزة الإعلام والقيادة الإبداعية الناشئة.

أسماء إضافية فازت بجائزة "المرأة المتميزة":

روان أ. الحبيب، جمانة الحجيلي، منال العفالق، الأميرة مشاعل، منى الغامدي، هوازن زامل المقرن، نوار السبيحين، منيرة الحزاني، سارة القحطاني، منيرة خالد عبد العزيز الديود، وعائشة الشبيلي.

واختتمت الأمسية، التي امتزجت فيها الأحاديث الملهمة بالموسيقى، لتكون شهادة حية على تحويل الإيمان بالتمكين إلى فعل ملموس، وتأكيداً على أن الإبداع المشترك هو ما يصوغ المستقبل.

* تنشر إيلاف التقرير بالاتفاق مع (Parliament News)