إيلاف من لندن: كشف النقاب عن أن صورا للرئيس الأميركي دونالد ترامب ضمن وثائق محذوفة من أحدث إصدار لملفات رجل فضائح الجنس الملياردير الأميركي جيفري إبستين

تتضمن إحدى الوثائق الست عشرة المفقودة من الإصدار صورتين للرئيس ترامب، إحداهما له مع نساء يرتدين ملابس سباحة، والأخرى له ولزوجته مع إبستين وغيسلين ماكسويل.

تُعدّ صور دونالد ترامب من بين ست عشرة وثيقة على الأقل اختفت من ملفات إبستين التي نشرتها وزارة العدل الأميركية.

لفت الديمقراطيون في لجنة الرقابة بمجلس النواب الانتباه إلى الحذف الواضح لصورة تُظهر صورتين مطبوعتين للسيد ترامب في رسم تخطيطي.

وتُظهر إحدى الصورتين السيد ترامب واقفًا محاطًا بنساء يرتدين ملابس سباحة، بينما تبدو الثانية صورة معروفة مسبقًا - مُغطاة جزئيًا - له ولزوجته ميلانيا وغيسلين ماكسويل وجيفري إبستين.

بعد أن أشار الديمقراطيون إلى الصورة المفقودة يوم السبت، عادت قناة (سكاي نيوز) البريطانية، إلى الملفات المنشورة على الإنترنت وأكدت أنها مفقودة بالفعل، على الرغم من تحميلها عند نشر الملفات لأول مرة يوم الجمعة.

كشف سكاي نيوز

بعد أن نبّه الديمقراطيون إلى الصورة المفقودة يوم السبت، عادت قناة سكاي نيوز إلى الملفات المنشورة على الإنترنت وأكدت أنها مفقودة بالفعل، على الرغم من تحميلها عند نشر الملفات لأول مرة يوم الجمعة. الصور الأخرى التي حُذفت من مجموعة الوثائق كانت في معظمها لوحات لنساء عاريات في منزل إبستين.

ولم يُعلّق السيد ترامب على نشر الملفات، ولم يُوجّه إليه أي اتهام بارتكاب مخالفات فيما يتعلق بقضية إبستين.

تساؤلات حول عمليات الحذف المكثفة

ونشرت وزارة العدل الأميركية، يوم الجمعة، آلاف الوثائق المتعلقة بالممول المدان بالاعتداء الجنسي على الأطفال، وذلك قبل ساعات من الموعد النهائي القانوني بعد إقرار قانون شفافية ملفات إبستين.

وتم حذف أجزاء من العديد من الصفحات، جزئيًا أو كليًا، وهو ما تُبرّره وزارة العدل بحماية أكثر من 1200 ضحية وعائلاتهم المذكورين فيها.

وتساءل بعض ضحايا إبستين، وخبراء قانونيون، وأفراد من عامة الناس، عما إذا كان هذا هو السبب الوحيد لعمليات الحذف، بينما ادّعى الديمقراطيون في لجنة الرقابة: "هذه محاولة للتستر من البيت الأبيض".

وقالت آشلي روبرايت، التي تعرضت للاعتداء لسنوات عديدة بعد لقائها بإبستين في بالم بيتش عندما كانت في الخامسة عشرة من عمرها، لشبكة سكاي نيوز: "عندما رأيت صفحات محجوبة بالكامل، لا يمكن أن يكون ذلك لحماية هويات الضحايا فحسب، ويجب أن يكون هناك سبب وجيه. لا أعرف إن كنا سنعرف هذا السبب يومًا ما".

محامية الضحايا

وتقول غلوريا ألرد، المحامية التي مثّلت بعض ضحايا إبستين، إنها أُبلغت أنه على الرغم من عمليات الحجب المكثفة، فقد بقيت بعض الصور المُحرجة للناجيات وأسمائهن في الملفات التي نُشرت يوم الجمعة.

وأضافت لشبكة سكاي نيوز: "اضطررنا لإبلاغ وزارة العدل بشأن أسماء كان ينبغي حجبها ولكنها لم تُحجب".

وقالت: "هذا يُمثل صدمة إضافية للناجيات، ويبدو أن بعض صورهن لم تُحجب، فهن عاريات أو شبه عاريات. هذا مصدر قلق بالغ لأن القانون ينص بوضوح، وقد أكد القضاة، على ضرورة حجب أسماء الناجيات وأي معلومات تعريفية أخرى."

المدعي العام الأميركي

وفي رسالة إلى القضاة المشرفين على قضيتي إبستين وغيسلين ماكسويل، أقر المدعي العام الأميركي للمنطقة الجنوبية من نيويورك، جاي كلايتون، بأن مراجعة "بهذا الحجم والنطاق عُرضة للخطأ الآلي أو البشري."

كما ذكر أن وزارة العدل اختارت حجب وجوه النساء في الصور مع إبستين "حتى في الحالات التي لا يُعرف فيها أن جميع النساء ضحايا"، إذ لم ترَ الوزارة جدوى من تحديد هوية كل شخص في جميع الصور.

وقد أدت هذه المنهجية إلى بعض الارتباك والتكهنات المضللة على الإنترنت.

ويظهر العديد من المشاهير والشخصيات العامة مع إبستين في الصور التي نشرتها وزارة العدل، وغالبًا ما تُنشر دون ذكر أسمائهم. السياق.

ولا يوجد ما يشير إلى أن هذه الصور تُلمّح إلى ارتكاب أي شخص لأي خطأ، وقد نفى العديد ممن ظهروا فيها أي مخالفة فيما يتعلق بإبستين.

ومن خلال نشرها، ادّعت إدارة ترامب أنها الأكثر شفافية في التاريخ، على الرغم من أن الكونغرس أجبرها على ذلك بالتصويت على نشر الملفات بحلول 19 ديسمبر.

لكن بعض الملفات لم تُنشر، حيث صرّح تود بلانش، نائب المدعي العام والمحامي الشخصي السابق لدونالد ترامب، بأن المزيد منها سيُنشر في الأسابيع المقبلة.

انتقادات

وانتقد العديد من الديمقراطيين وبعض الجمهوريين النشر الجزئي للملفات باعتباره مخالفًا للقانون، كما فعل محامون من بينهم السيدة ألرد.

وقالت ألرد: "من الواضح إذًا أن القانون قد انتُهك. وهذه وزارة العدل تُخذل الناجيات مرة أخرى".

ووصفت النشر غير الكامل للملفات بأنه "محاولة لتشتيت الانتباه"، مضيفةً: "لم ينتهِ الأمر بعد، ولن ينتهي حتى نحصل على الحقيقة والشفافية للناجيات".