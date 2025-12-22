إيلاف من القدس: قالت وسائل إعلام عبرية، مساء الاثنين، إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتايناهو وجه تحذيرا للرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

وفي بيان ألقاه إلى جانب رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس ورئيس قبرص نيكوس خريستودوليدس، أعلن رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو عن اتفاق على توسيع التعاون العسكري والأمني مع البلدين.

وفي بيانه، وجه نتانياهو رسالة إلى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان دون أن يذكره بالاسم، قائلا: "إلى أولئك الذين يتوهمون إقامة إمبراطوريات والسيطرة على بلادنا، أقول: انسوا الأمر.. لن يحدث.. لا تفكروا فيه حتى".

وأضاف نتانياهو: "نحن ملتزمون وقادرون على الدفاع عن أنفسنا، وتعاوننا يعزز هذه القدرات.. معا نحن الديمقراطيات في شرق المتوسط، سنعزز الأمن والازدهار والحرية".

وكانت صحيفة "معاريف" الإسرائيلية قد كشفت عن عقد قمة ثلاثية الاثنين في تل أبيب، وسط تقارير يونانية وقبرصية تتحدث عن "إعادة تشكيل" للهيكلية الأمنية في الشرق الأوسط.

وأشارت "معاريف" إلى أن هذه الزيارة تأتي في وقت تشهد فيه المنطقة تحولات أمنية واستراتيجية عميقة، وتهدف في جوهرها إلى التأكيد على الارتباط الاستراتيجي بين الدول الثلاث وتعزيز محور التعاون الثلاثي الذي يجمعها.

ومن وجهة النظر القبرصية، ذكر تقرير نشره موقع "Sigmalive" نقلا عن المتحدث باسم الحكومة في نيقوسيا، أن هذه القمة وهي العاشرة من نوعها، "تحمل ثقلا سياسيا ومؤسسيا كبيرا"، لا سيما أنها تنعقد بعد نحو عامين من القمة السابقة التي استضافتها نيقوسيا في سبتمبر 2023، وفي أعقاب أحداث 7 أكتوبر.

وشدد الجانب القبرصي على أن هذا اللقاء يؤكد "النضج المؤسسي" وقدرة المنتدى الثلاثي على البقاء كركيزة للاستقرار والتعاون الإقليمي في شرق البحر المتوسط.