إيلاف من بيروت: يُزعم أن لقطات فيديو جديدة قادمة من سوريا تُظهر قاعدة إيرانية سرية تم إنشاؤها قبل حوالي سبع سنوات في سوريا بالقرب من الحدود العراقية.

#Syria: Iranians and their affiliated groups, including the Fatemiyoun Brigade, built an impressive underground network on border with Iraq.



This video shows tunnels large enough to accommodate vehicles.



This network served as a key weapons-smuggling route for #IRGC-affiliated… https://t.co/skpLnTzZuf pic.twitter.com/DIuA1hpiL9 — Qalaat Al Mudiq (@QalaatAlMudiq) December 19, 2025

تم إخلاء القاعدة بعد سقوط نظام الأسد، وفرار الجماعات المدعومة من إيران إلى العراق. لسنوات، كانت القاعدة محط أنظار الجميع لوجود مدخل لنفق تحت الأرض كبير، حيث يُرجح أن الحرس الثوري الإيراني كان يستخدمها لنقل الأسلحة عبر سوريا إلى حزب الله. كما تقوم القاعدة بتزويد الجماعات المسلحة المحلية المدعومة من إيران .

لم يتم التأكد من صحة الفيديو الجديد، لكنه يُظهر أنفاقًا ضخمة تحت الأرض كبيرة بما يكفي لمرور سيارة من خلالها ومنطقة صحراوية تبدو مشابهة لتلك الموجودة في القاعدة السابقة.

في سبتمبر (أيلول) 2019، أفادت قناة فوكس نيوز أن "إيران أنشأت قاعدة عسكرية جديدة في سوريا ولديها خطط لإيواء آلاف الجنود في الموقع، وفقًا لمصادر استخباراتية غربية متعددة".

أُطلق على القاعدة اسم مجمع الإمام علي. وأشار تقرير فوكس نيوز إلى أن "المحللين في شركة إيميج سات إنترناشونال (ISI) الذين راجعوا الصور يقولون إنه يمكن تخزين صواريخ موجهة بدقة في خمسة مبانٍ مختلفة تم إنشاؤها حديثًا وتحيط بها تلال ترابية كبيرة".

وتظهر الصور أيضاً، في الجزء الشمالي الغربي من القاعدة، 10 مستودعات إضافية ذات حماية خارجية أقل، بالإضافة إلى مبانٍ جديدة وهياكل لتخزين الصواريخ.

نشر حساب "قلعة المضيق" على موقع X مقطع فيديو للموقع المزعوم، بعد حوالي ست سنوات ونصف من الإبلاغ عنه لأول مرة. وأشار الحساب إلى أن "الإيرانيين والجماعات التابعة لهم، بما في ذلك لواء الفاطميون، بنوا شبكة أنفاق تحت الأرض مثيرة للإعجاب على الحدود مع العراق".

وأضاف قلعة المدق: "يُظهر هذا الفيديو أنفاقًا واسعة بما يكفي لاستيعاب المركبات. وقد مثّلت هذه الشبكة طريقًا رئيسيًا لتهريب الأسلحة لجماعات تابعة للحرس الثوري الإيراني وحزب الله، بعيدًا عن أعين المراقبة الجوية. اللقطات من قاعدة الإمام علي، قرب أبو كمال، على بُعد 3-4 كيلومترات من الحدود العراقية".

ماذا نعرف عن القاعدة؟

أفادت قناة فوكس نيوز في سبتمبر (أيلول) 2019 بأن "المشروع الإيراني السري، المسمى مجمع الإمام علي، حظي بموافقة القيادة العليا في طهران، وتتولى قوات القدس الإيرانية تنفيذه. وقد تحققت القناة من المعلومات باستخدام شركة أقمار صناعية مدنية، وحصلت على صور تُظهر قاعدة قيد الإنشاء على الحدود السورية العراقية".

أظهرت صور لاحقة نشرتها قناة فوكس نيوز أن إيران تواصل أعمال البناء في القاعدة. وفي ديسمبر (كانون الأول) 2019، أفاد تقرير آخر بأن القاعدة تُستخدم لتخزين الصواريخ.

أظهر تقرير رابع، نُشر أيضاً على قناة فوكس نيوز في مايو (أيار) 2020، صورةً جديدةً التقطها قمر صناعي، كاشفاً أن الإيرانيين قد بنوا مدخل نفق ضخم. وجاء في التقرير: "تشير التحليلات الاستخباراتية التي أجرتها شركة إيمج سات إنترناشونال (ISI)، وهي شركة أقمار صناعية مدنية، إلى أن النفق مناسب لتخزين المركبات التي تحمل أنظمة أسلحة متطورة. وقد استُنتج هذا من فحص أنفاق مماثلة حُفرت خلال الأشهر التسعة الماضية في المجمع نفسه. وقد تعرض أحد هذه الأنفاق، الذي يبعد ميلين، للقصف في مارس (آذار)، مما أجبر الإيرانيين على التوقف عن البناء فجأة".

طُويَت القاعدة في غياهب النسيان بعد عام 2020، ولم يتضح ما إذا كانت قد شهدت المزيد من الإنشاءات. وتعرضت المنطقة القريبة من البوكمال، وهي بلدة حدودية بين سوريا والعراق، لغارات جوية عدة مرات. وفي عام 2020، أفادت قناة فوكس نيوز بوقوع غارات جوية على المنطقة.

في يونيو (حزيران) 2018، استهدفت غارة جوية منزلاً تستخدمه كتائب حزب الله العراقية في البوكمال. كتائب حزب الله هي ميليشيا مدعومة من إيران تتخذ من العراق مقراً لها. بدأت نشاطها في سوريا لدعم نظام الأسد، ويُرجح تورطها في تهريب الأسلحة إلى حزب الله في لبنان.

تتشابه المجموعتان في الاسم، وتدعمهما الحرس الثوري الإيراني. قاد أبو مهدي المهندس كتائب حزب الله حتى مقتله في غارة جوية أمريكية في يناير (كانون الثاني) 2020، حيث قُتل مع قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني، قاسم سليماني، أثناء عودتهما من مطار بغداد الدولي. ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الغارات الجوية التي استهدفت المنطقة قرب الحدود في عامي 2018 و2020.

يُظهر الفيديو الجديد للموقع المهجور شخصًا على دراجة نارية يخرج من نفق كبير، كما يُظهر شخصًا آخر يقود سيارته داخل النفق. الموقع خالٍ تمامًا ويبدو مهجورًا بالكامل.

لم يتم التأكد من أن هذا هو الموقع الحقيقي للإمام علي. امتد الموقع إلى ما هو أبعد من مجرد نفق، حيث ضمّ مستودعات وبنية تحتية أخرى مصممة لدعم الوجود الإيراني في سوريا والميليشيات المدعومة من إيران.

