إيلاف من واشنطن: أفادت وكالة أسوشيتد برس باختفاء ما لا يقل عن 16 ملفًا من الموقع الإلكتروني لوزارة العدل الأميركية، والتي تتضمن ملفات تخص جيفري إبستين، بما في ذلك بعض الصور للرئيس الأميركي دونالد ترامب، وذلك اعتبارًا من يوم السبت. ولم توضح وزارة العدل سبب إزالة هذه الملفات من موقعها.

وكانت الوزارة قد أبلغت الجمهور في البداية على موقعها الإلكتروني أنه في حال نشرها معلومات "تتضمن معلومات شخصية غير عامة أو محتوى حساسًا آخر، بما في ذلك أمور ذات طبيعة جنسية"، فعليهم التواصل مع الوزارة إذا عثروا على أي "معلومات كان ينبغي عدم نشرها"، وسيتخذ المسؤولون "الإجراءات اللازمة لتصحيح ذلك في أسرع وقت ممكن".

ليس من الواضح ما إذا كان هذا هو سبب حذف بعض الملفات، مع أن المحامية غلوريا ألرد، خلال ظهورها على شبكة CNN بعد ظهر السبت، صرّحت بأن أشخاصًا تواصلوا معها وأفادوا بأن معلوماتهم لم يكن ينبغي نشرها.

وذكرت وكالة أسوشيتد برس أن الملفات التي اختفت الآن من صفحة "مكتبة إبستين" التابعة لوزارة العدل الأميركية تضمنت صورًا للوحات تصور نساءً عاريات، وسلسلة من الصور تُظهر مكتبًا بأدراج. وكانت الملفات متاحة عند نشرها يوم الجمعة، ولم تعد متاحة في اليوم التالي.

وتضمنت إحدى صور المكتب صورتين داخل درج مفتوح، تظهر فيهما صورة لترامب. تُظهر الصورة الأولى المطبوعة ترامب محاطًا بمجموعة من النساء يرتدين ملابس السباحة. تُظهر الصورة الثانية، التي تم تغطيتها جزئيًا، ترامب مع السيدة الأولى ميلانيا ترامب، وإبستين، وشريكته غيسلين ماكسويل عام 2000.

وقال الديمقراطيون في لجنة الرقابة بمجلس النواب، في منشور على منصة التواصل الاجتماعي X: "يبدو أن هذه الصورة، الملف رقم 468، من ملفات إبستين والتي تضم دونالد ترامب، قد حُذفت الآن من نشرة وزارة العدل.

وقد قوبل نشر الملفات بموجة من الانتقادات بسبب التنقيحات الكثيرة وقلة المعلومات المُفصحة بين يومي الجمعة والسبت. أظهرت صور نُشرت يوم الجمعة إبستين برفقة عدد من الشخصيات البارزة، من بينهم الرئيس السابق كلينتون، والممثلان كيفن سبيسي وكريس تاكر، والموسيقيون ميك جاغر ومايكل جاكسون وديانا روس، ومذيع الأخبار والتر كرونكايت.

انتقد النائب توماس ماسي (جمهوري من كنتاكي) إدارة ترامب بشدة لعدم نشرها جميع الملفات امتثالاً لقانون شفافية ملفات إبستين، الذي كان ماسي أحد رعاته. وينص القانون على أن وزارة العدل مُنحت 30 يومًا لنشر جميع الملفات، بالإضافة إلى حجب أسماء وهويات الضحايا والأفراد الذين يُحتمل أن يكونوا قيد التحقيق.

وجّه النائب الجمهوري عن كنتاكي عدة انتقادات قبل أن يطلب من متابعيه على منصة التواصل الاجتماعي X مقارنة نص قانون شفافية ملفات إبستين برسالة وزارة العدل إلى الكونغرس التي أُرسلت يوم الجمعة بشأن حقها في حجب بعض مواد الملفات.

وفي يوم الجمعة، صرّح نائب المدعي العام تود بلانش بأن وزارة العدل ستواصل نشر الملفات في الأسابيع المقبلة. وأشار إلى أن التأخير ناتج عن تنقيح أسماء الشهود أو أي معلومات تعريفية عنهم.

إليكم أسماء أخرى تظهر في ملفات إبستين

بدأت وزارة العدل الأميركية الجمعة في إصدار مجموعة ملفات جيفري إبستين التي طال انتظارها - وتتضمن الدفعة الأولى من الصور والوثائق التي لم يسبق لها مثيل مجموعة مذهلة من الشخصيات البارزة التي كانت على اتصال بتاجر الجنس، الذي سهل لهم اقامة علاقات جنسية مع قاصرات، وبعض هذه العلاقات حدثت دون موافقتهن.

على الرغم من أن الصور مثيرة للجدل، إلا أن وزارة العدل قالت إن التقاط الصور مع إبستين لا يعني بالضرورة الإدانة الجنائية، وأن العديد من الصور السابقة التي تم نشرها - بما في ذلك تلك التي يظهر فيها دونالد ترامب - كانت ذات طبيعة اجتماعية أو عادية.

- الرئيس السابق بيل كلينتون - تُظهر صور جديدة الرئيس السابق بيل كلينتون وهو يقضي إجازة مع إبستين وشريكته طويلة الأمد ومديرة أعماله، غيسلين ماكسويل. تُظهر إحدى اللقطات اللافتة كلينتون عارياً جزئياً في حوض استحمام ساخن بجانب ماكسويل وامرأة مجهولة الهوية.

- ميك جاغر - تُظهر صور جديدة ميك جاغر، المغني الرئيسي لفرقة رولينغ ستونز ، وهو يتناول العشاء مع إبستين وكلينتون، ويتقرب من امرأة تم إخفاء وجهها في إحدى الصور.

- مايكل جاكسون - تُظهر إحدى الصور التي نُشرت اليوم، والتي أثارت جدلاً واسعاً، أسطورة البوب ​​الراحل مايكل جاكسون واقفاً بجانب جيفري إبستين في صورة لم تُنشر سابقاً من قِبل وزارة العدل الأمريكية، ويظهر جاكسون مرتدياً نظارة شمسية وإبستين يرتدي خفّين. وتُظهر صورة أخرى كلينتون وجاكسون والمغنية الشهيرة ديانا روس على متن طائرة معاً.

- يظهر أندرو ماونتباتن-ويندسور، الأمير أندرو السابق - الذي طالما لاحقته فضيحة إبستين - في صور وملفات قديمة، مُعيدًا إلى الواجهة مزاعم سابقة بينما ينفي ارتكابه أي مخالفات. في إحدى الصور بالأبيض والأسود، يظهر أندرو الشاب مستلقيًا على أحضان عدة نساء.

ومن بين الأسماء الأخرى المدرجة في ملفات إبستين: روبرت كينيدي جونيور، ونعومي كامبل، ودوقة يورك السابقة سارة فيرغسون .

وجاء هذا الإفصاح بعد أن أجبر الكونغرس وزارة العدل على تسليم السجلات بحلول يوم الجمعة بموجب قانون شفافية ملفات إبستين الجديد.

رويترز تتفاعل مع الحدث

وفقاً لوكالة رويترز فإنه من بين المشاهير الذين ظهروا في الصور التي نُشرت يوم الجمعة: المذيع الراحل والتر كرونكايت، والمغنون ميك جاغر، ومايكل جاكسون، وديانا روس، ورجل الأعمال البريطاني ريتشارد برانسون، ودوقة يورك السابقة سارة فيرغسون. العديد من الصور لم تُؤرخ ولم تُقدم مع سياقها، ولم يُتهم أي من هؤلاء الأشخاص بارتكاب أي مخالفة تتعلق بإبستين.

كما يظهر أندرو ماونتباتن-ويندسور في إحدى الصور مستلقياً على أرجل عدة نساء. وقد نفى دوق يورك السابق، الذي جُرّد من لقبه الملكي بسبب علاقته بإبستين، ارتكاب أي مخالفة.

أصبحت فضيحة إبستين جرحًا سياسيًا لترامب، الذي روّج لسنوات لنظريات المؤامرة حول إبستين بين مؤيديه. وتضمنت المواد التي نُشرت هذا الأسبوع أدلة من عدة تحقيقات في قضية إبستين، إلى جانب صور لكلينتون، التي لطالما استهجنها الجمهوريون.

لكن يبدو أنها لم تتضمن سوى القليل من صور ترامب، إن وُجدت أصلًا، أو أي وثائق تذكره، على الرغم من صداقة ترامب وإبستين التي حظيت بتغطية إعلامية واسعة في التسعينيات وأوائل الألفية الثانية قبل أن ينشب بينهما خلاف قبل إدانة إبستين الأولى عام 2008.

لم يُتهم ترامب بارتكاب أي مخالفات، ونفى علمه بجرائم إبستين. ويبدو أن ملفًا واحدًا يحتوي على صورة لترامب قد حُذف يوم السبت من مجموعة البيانات التي نشرتها وزارة العدل. وقد لاحظ الديمقراطيون في مجلس النواب غيابه على الإنترنت، وطالبوا الإدارة بتوضيح.

ووفقًا لما ذكرته الإذاعة الوطنية العامة (NPR) ووكالة أسوشيتد برس، فقد تم حذف أكثر من 12 ملفًا نُشرت يوم الجمعة من موقع وزارة العدل الإلكتروني. لم ترد وزارة العدل والبيت الأبيض على الفور على الاستفسارات المتعلقة بالملفات المفقودة.

لم يتضح بعد مدى أهمية المواد الجديدة، نظرًا لأن العديد من الوثائق المتعلقة بإبستين قد نُشرت سابقًا منذ وفاته في السجن عام 2019، والتي صُنفت على أنها انتحار.

كانت العديد من الملفات محجوبة بشكل كبير - حيث تم حجب أجزاء من عدة وثائق تضم 100 صفحة أو أكثر بالكامل - وقد أقرت وزارة العدل بذلك.