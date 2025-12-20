إيلاف من واشنطن: أفاد تقرير بأن مسؤولين في إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب رفضوا طلباً إسرائيلياً بالإبقاء على بعض العقوبات الأميركية المفروضة على سوريا.

وبحسب ما ورد طلب مسؤولون إسرائيليون الإبقاء على بعض العقوبات المفروضة، لاستخدامها كورقة ضغط في المفاوضات المستقبلية مع الرئيس السوري للمرحلة الإنتقالية أحمد الشرع.

وأفادت قناة "كان نيوز" الإسرائيلية العامة مساء السبت بأن الولايات المتحدة رفضت طلباً إسرائيلياً بالامتناع عن رفع جميع العقوبات المفروضة على سوريا، وهو الأمر الذي يؤكد وقوف ترامب بقوة مع سوريا في المرحلة الحالية، إلى حد أنه رفض طلباً إسرائيلياً دعماً لدمشق.

وقد صوت مجلس النواب الأميركي في وقت سابق من شهر ديسمبر (كانون الأول) على إلغاء العقوبات المفروضة على سوريا، كما صوت لصالح تمرير مشروع قانون سياسة الدفاع بقيمة 900 مليار دولار، والذي يتضمن بنداً لإلغاء مجموعة من العقوبات الأميركية المفروضة على سوريا في عهد زعيمها السابق بشار الأسد.

فرض قانون قيصر لحماية المدنيين في سوريا عقوبات واسعة النطاق على سوريا، مستهدفاً الأفراد والشركات والمؤسسات المرتبطة بالأسد. وفي شهر مايو (آيار)، قال ترامب إنه يخطط لرفع العقوبات بعد لقائه مع الشرع.

