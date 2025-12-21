إيلاف من الرباط: انطلقت مساء الأحد في المغرب بطولة كأس أمم أفريقيا 2025 رسميا بحفل افتتاح مليء بالألوان والإيقاعات في ملعب الأمير مولاي عبد الله بالرباط، إيذانا ببدء أهم بطولة كرة قدم في القارة الأفريقية.

وشهد الحفل مشاركة عدد من الفنانين المغاربة والأفارقة الذين أضفوا أجواء فنية مميزة، مع عروض موسيقية ورقصات تعكس التراث المغربي والأفريقي.

حفل افتتاح عالمي تحت امطار الخير في الرباط



المملكة المغربية الشريفة ترحب بجيرانها الأفارقة في كأس أمم إفريقيا يرشحها أغلب المتابعين لتكون الأفضل في تاريخ البطولة على 9 ملاعبpic.twitter.com/JQRQHlcXmR — Mustapha ElAlaoui (@Ymustapha178) December 21, 2025

افتتاح البطولة جاء مبهراً بحضور جماهيري غفير. وقد سبقت الحفل استعدادات كبيرة شملت تجهيز ملاعب عالمية وتوفير مرافق تدريب وإقامة مميزة للمنتخبات المشاركة.

ومن المقرر أن يفتتح المنتخب المغربي البطولة بمواجهة جزر القمر في المباراة الافتتاحية، ضمن منافسات الجولة الأولى للبطولة التي تضم 24 منتخبا، وحضر حفل الافتتاح مسؤولون كبار ومشاهير وعشاق كرة القدم، ومن المتوقع أن تستمر البطولة حتى 18 يناير (كانون الثاني) المقبل، مع مباريات تقام في 6 مدن مغربية.



