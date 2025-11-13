إيلاف من الرياض: في ليلة احتفت بالابتكار والقيادة والتعاون، كانت شركة "سيجلب" (SIGULP) ضمن مجموعة مميزة من الشركات التي تم تكريمها بـ"جائزة التميز" خلال حفل العشاء الختامي لـ"منتدى النساء المبدعات" في المتحف الوطني بالرياض.

وقامت راعية المنتدى، صاحبة السمو الملكي الأميرة نورة بنت سعود بن نايف بن عبد العزيز آل سعود، بتقديم الجائزة، مشيدة بالمكرمين لمساهماتهم البارزة في تعزيز الإبداع والتمكين في مختلف الصناعات.

تكريم لـ"فريق العمل"

تسلم الجائزة نيابة عن "سيجلب" (SIGULP) الرئيس التنفيذي للشركة، إلفيس بلوغيس، ترافقه مجموعة من أعضاء فريقه شملت مونتانا آلان، وموريسيو ريوفريو، وأودري جيدريمايت، وهيدريان توريس.

وأشارت (Parliament News) إلى أن حضورهم الجماعي يرمز إلى التزام الشركة بروح الفريق والابتكار والتميز الذي يحدد هويتها.

لماذا "سيجلب"؟

على مدى العامين الماضيين، لعبت "سيجلب" (SIGULP) دوراً محورياً في صياغة استراتيجيات التسويق والاتصال لـ"منتدى النساء المبدعات" في المملكة العربية السعودية. ومن خلال الحملات الرقمية الملهمة، والشراكات الاستراتيجية، ومبادرات إشراك الجمهور، نجحت الشركة في تعزيز الرؤية العالمية للمنتدى وترسيخ مكانته كمنصة رائدة للقيادة النسائية وريادة الأعمال والابتكار.

رسالة الرئيس التنفيذي

وفي تصريح له بعد تسلم الجائزة، أعرب إلفيس بلوغيس عن امتنانه، مؤكداً أن هذا التكريم لا يعكس إنجازات الشركة المهنية فحسب، بل يجسد أيضاً شراكتها الراسخة مع المنظمات التي تمكن المرأة وتعزز الإبداع. وقال: "تحتفي هذه الجائزة بالجهد التعاوني لفريقنا والإيمان المشترك بأن الإبداع والاستراتيجية يمكن أن يقودا تأثيراً عالمياً هادفاً".

ويأتي هذا التكريم ضمن جهود المنتدى لتكريم الشركات والأفراد الذين ساهموا في نجاح ورؤية "منصة النساء المبدعات". وبينما تواصل "سيجلب" (SIGULP) توسيع بصمتها العالمية، تقف هذه الجائزة كشهادة على تفاني الشركة الراسخ للتميز والابتكار والتمكين.

* تنشر إيلاف التقرير بالاتفاق مع (Parliament News)