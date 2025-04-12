إيلاف من لندن: في الوقت الذي يستحوذ تجديد عقد النجم المصري محمد صلاح مع فريق ليفربول بعد طول انتظار على الاهتمام العالمي جماهيرياً وإعلامياً، فقد جذب صلاح أنظار "الجماهير العربية" أكثر منة غيرها بالساعة التي ظهر بها أثناء توقيعه على عقد التمديد مع ليفربول لموسمين مقبلين مقابل 400 ألف جنيه استرليني في الأسبوع.

ويمكن القول إنه لم يكن توقيع النجم المصري محمد صلاح على عقده الجديد هو محور الاهتمام فقط، بل امتدت الأنظار لتستقر على معصمه الأيسر، حيث ارتدى ساعة فاخرة نادرة من طراز Richard Mille RM 17-02 Tourbillon Titanium، تُقدّر قيمتها بحوالي 725,000 جنيه إسترليني (نحو 949,999 دولار أمريكي)، ما يعادل تقريباً 33.6 مليون جنيه مصري.

Mohammad Salah bumping to Eminem while on his way to renew his Liverpool contract. 👑🔥 pic.twitter.com/fVoVZHuib6 — The Eminem Bible (@Shadyind) April 12, 2025

الساعة الفريدة، التي ظهرت بوضوح في صور توقيع العقد الجديد صباح الجمعة، جاءت بلون أزرق أنيق، وتُعتبر واحدة من أفخم إصدارات الشركة السويسرية "ريتشارد ميل"، والتي تأسست عام 2001 وارتبط اسمها بساعات النخبة الفائقة الندرة والدقة.

تفاصيل الساعة المليونية

الطراز الكامل للساعة هو Richard Mille RM 17-02 Tourbillon Titanium، وهو إصدار استثنائي يعكس روح الابتكار والتصميم الجريء التي تتميز بها العلامة. أبرز مواصفاتها تشمل:

الهيكل: مصنوع من التيتانيوم من الدرجة الخامسة، بنسبة 90% تيتانيوم، و6% ألومنيوم، و4% فاناديوم. هذه السبائك تضمن مقاومة عالية للتآكل وخفة في الوزن وصلابة فائقة.

التصميم: يأتي الشكل الخارجي بعلبة "البرميل" الأيقونية لشركة Richard Mille، مع لمسات نهائية ساتانية تعكس توازناً بين الفخامة الكلاسيكية والطابع الرياضي المعاصر.

الإصدار: رغم أن بعض إصدارات هذه الساعة كانت محدودة (30 قطعة فقط بالألوان الأبيض والأزرق)، إلا أن النسخة الرابعة المصنوعة من التيتانيوم ليست إصداراً محدوداً، لكنها تحتفظ بطابع فني راقٍ وإحساس "ريترو" يناسب عشّاق العلامة من المخضرمين، وفقا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

ووفقًا لمراجعة نُشرت على موقع متخصص، فإن هذه الساعة تستعيد بعض سمات التصميم الكلاسيكي المبكر لعلامة Richard Mille، وتجمع بين الجماليات الحديثة والوظائف التقنية المعقدة مثل آلية "التوربيون" المعروفة بالدقة العالية في ضبط الوقت.

اللحظة التاريخية يليق بها ساعة تجذب الأنظار

ارتدى صلاح الساعة الفاخرة خلال توقيعه على عقد جديد يربطه بنادي ليفربول حتى عام 2027، مقابل راتب أسبوعي ضخم يصل إلى 380,000 جنيه إسترليني، ووفقاً لبعض التقارير سوف يحصل على 400 ألف جنيه استرليني أسبوعياً، أي ما يتجاوز 20 مليون جنيه إسترليني سنويًا. وتمثل هذه الخطوة نهاية ملحمة تعاقدية طويلة شغلت وسائل الإعلام والجماهير على مدار الموسم.

صلاح، البالغ من العمر 32 عامًا، يُعد واحدًا من أعظم لاعبي ليفربول على مر العصور. منذ انضمامه من روما في عام 2017 مقابل 36.5 مليون جنيه إسترليني، سجل 243 هدفًا في 394 مباراة، وفاز مع "الريدز" بـ ثمانية ألقاب، ويحتل المركز الثالث في قائمة الهدافين التاريخيين للنادي.

ردود الفعل الجماهيرية على ساعة صلاح

أثارت الساعة اهتماماً واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي وبين جماهير ليفربول، حيث أبدى البعض دهشته من سعر الساعة المرتفع، بينما رأى آخرون أنها انعكاس لمكانة النجم المصري وتألقه المستمر على أعلى المستويات. وعلّق أحد المشجعين قائلاً: "بمرتب أسبوعي 380 ألف إسترليني، صلاح يستحق أكثر من ذلك بكثير!"

وكان الاهتمام على الساحة العربية وبالطبع من بينها الساحة المصرية كبيراً، وخاصة عبر منصات السوشيال ميديا، حيث تراوحت التعليقات بين الشعور مبا يشبه الصدمة من أن صلاح يرتدي ساعة يبلغ ثمنها 50 مليون جنيه، وتعليقات أخرى تتمنى له كل الخير باعتباره موهبة حقيقية ويستحق ما يحصل عليه، خاصة أنه اختراق مدارات النجومية العالمية بصورة لم يسبقه إليها لاعب مصري أو عربي على مدار التاريخ.

ماذا قال صلاح عن تمديد تعاقده مع ليفربول؟

عقب الإعلان الرسمي عن الصفقة، قال صلاح في تصريحات للموقع الرسمي للنادي:"أنا سعيد جدًا بالتوقيع. لدينا فريق رائع، وقد قضيت أفضل سنوات مسيرتي هنا. آمل أن أستمر في تقديم الأفضل خلال العامين المقبلين".

وأضاف: "عائلتي تشعر وكأنها في وطنها هنا في ليفربول، ونستمتع بكل لحظة في المدينة والنادي. كل هدف أحرزه في أنفيلد وكل مرة يغني فيها الجمهور باسمي، أشعر بأنها لحظات لا تُنسى".

وختم حديثه برسالة إلى المشجعين:"وقّعت لأنني أؤمن بقدرتنا على حصد المزيد من البطولات. استمروا في دعمنا وسنبذل قصارى جهدنا لإسعادكم".