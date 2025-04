إيلاف من لندن: في الوقت الذي يستحوذ تجديد عقد النجم المصري محمد صلاح مع فريق ليفربول بعد طول انتظار على الاهتمام العالمي جماهيرياً وإعلامياً، فقد جذب صلاح أنظار "الجماهير العربية" أكثر منة غيرها بالساعة التي ظهر بها أثناء توقيعه على عقد التمديد مع ليفربول لموسمين مقبلين مقابل 400 ألف جنيه استرليني في الأسبوع.

ويمكن القول إنه لم يكن توقيع النجم المصري محمد صلاح على عقده الجديد هو محور الاهتمام فقط، بل امتدت الأنظار لتستقر على معصمه الأيسر، حيث ارتدى ساعة فاخرة نادرة من طراز Richard Mille RM 17-02 Tourbillon Titanium، تُقدّر قيمتها بحوالي 725,000 جنيه إسترليني (نحو 949,999 دولار أمريكي)، ما يعادل تقريباً 33.6 مليون جنيه مصري.

Mohammad Salah bumping to Eminem while on his way to renew his Liverpool contract. 👑🔥 pic.twitter.com/fVoVZHuib6