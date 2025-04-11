إيلاف من واشنطن: ذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، الجمعة، أن خطة الرئيس دونالد ترامب لفرض رسوم جمركية على الأدوية أثارت جدلا واسعًا في أوساط شركات الأدوية العالمية.

وتحدث ترامب قائلا: "سنعيد التصنيع إلى الولايات المتحدة. سنفرض رسومًا على الأدوية، وستعود إلينا بسرعة لأننا السوق الأكبر"، واعتبر أن البلاد لم تعد تنتج ما يكفي من المضادات الحيوية لعلاج مرضاها.

ونقل تقرير الصحيفة عن خبراء قولهم إن فرض الرسوم قد يؤدي إلى ارتفاع متوسط تكلفة الأدوية الموصوفة بنحو 600 دولار سنويًا لكل أسرة، إضافة إلى ارتفاع محتمل في أقساط التأمين الصحي.

وأشار خبراء إلى أن الأدوية القابلة للحقن مثل الليدوكايين قد تشهد نقصًا بسبب محدودية عدد الموردين.

كما حذّرت جمعية المستشفيات الأميركية من احتمال تأثر العمليات الجراحية جراء نقص بعض الأدوات والمستحضرات المستوردة.

وذكر التقرير أن بعض شركات الأدوية بدأت بالفعل بتحويل الإنتاج إلى مصانع داخل أميركا، وأرسلت شحنات إضافية للتخزين قبل فرض محتمل للرسوم الجمركية.

من جانبها، أكدت جمعية مصنّعي الأدوية، في بيان نقلته رويترز، دعمها لأهداف التصنيع المحلي، لكنها دعت إلى تنفيذ تدريجي لتجنّب اضطرابات في السوق، مشيرة إلى أن ثلثي الأدوية التي يتناولها الأميركيون تُنتج بالفعل داخل البلاد.