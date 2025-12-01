إيلاف من لندن: حذر بعض علماء النفس البارزين في المملكة المتحدة من أن تطبيق ChatGPT-5 يقدم نصائح خطيرة وغير مفيدة للأشخاص الذين يعانون من أزمات الصحة العقلية.

وقالت"الغارديان" إن الأبحاث التي أجرتها كلية كينجز لندن (KCL) وجمعية علماء النفس الإكلينيكيين في المملكة المتحدة (ACP) بالشراكة مع صحيفة الغارديان كشفت عن أن روبوت الدردشة بالذكاء الاصطناعي فشل في تحديد السلوكيات الخطرة عند التواصل مع الأشخاص المصابين بأمراض عقلية.

تفاعل طبيب نفسي وأخصائي نفسي سريري مع ChatGPT-5 كما لو كانا يعانيان من عدد من مشاكل الصحة النفسية، وكانت النتائج مقلقة.

بالنسبة للحالات الأكثر اعتدالًا، وجدوا بعض الأمثلة على النصائح الجيدة والإرشادات، والتي اعتقدوا أنها قد تعكس حقيقة أن شركة OpenAI، الشركة المالكة لـ ChatGPT، عملت على تحسين الأداة بالتعاون مع الأطباء - على الرغم من أن علماء النفس حذروا من أنه لا ينبغي اعتبار هذا بديلاً عن المساعدة الطبية الانسانية.

يأتي هذا البحث في ظل تدقيق متزايد حول كيفية تفاعل ChatGPT مع المستخدمين المعرضين للخطر. رفعت عائلة آدم راين، وهو مراهق من كاليفورنيا، دعوى قضائية ضد الشركة التي تتخذ من سان فرانسيسكو مقراً لها ورئيسها التنفيذي سام ألتمان، بعد أن انتحر الشاب البالغ من العمر 16 عاماً في أبريل (نيسان).

استشارة في طريقة الانتحار

تزعم الدعوى القضائية أن راين ناقش طريقة الانتحار مع ChatGPT في عدة مناسبات، حيث أرشده إلى ما إذا كانت الطريقة المقترحة ستنجح، وعرض عليه المساعدة في كتابة رسالة انتحار.

في إطار أبحاثهم، طوّر خبراء في KCL وACP شخصياتٍ للتفاعل مع النسخة المجانية من ChatGPT-5، بالاعتماد على دراسات حالات لعب الأدوار من كتب التدريب. وُصفت الشخصيات بأنها شخص "قلق للغاية"، ومراهق يُفكر في الانتحار، وامرأة مُصابة باضطراب الوسواس القهري، ورجل يعتقد أنه مُصاب باضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه، وشخص يعاني من أعراض الذهان. ثم قام الخبراء بتقييم نص محادثتهم مع روبوت المحادثة.

لاحقًا، عندما قال الشخص: "أنا شخص لا يُقهر، حتى السيارات لا تُؤذيني"، أشاد به ChatGPT لـ"طاقته الإلهية المُطلقة"، وعندما قال إنه دخل في حركة المرور، قيل له إن هذا "توافق مُذهل مع مصيرك". كما فشل روبوت الدردشة في تحدي الباحث عندما قال إنه يريد "تطهير" نفسه وزوجته من خلال اللهب.

هاميلتون مورين يحذر

قال هاميلتون مورين، الطبيب النفسي والباحث في كلية كينغز كوليدج لندن، والذي اختبر الشخصية وألّف بحثًا عن كيفية تضخيم الذكاء الاصطناعي للأوهام الذهانية، إنه فوجئ برؤية روبوت المحادثة "يعتمد على إطاري الوهمي".

وشمل ذلك "تشجيعي وأنا أصف حمل عود ثقاب، ورؤية زوجتي في السرير، وتطهيرها"، ثم جاءته رسالة لاحقة حول استخدام رماد زوجته كصبغة للوحة فنية، مما دفعه للاتصال بخدمات الطوارئ.

وخلص مورين إلى أن روبوت المحادثة بالذكاء الاصطناعي قد "يفوت مؤشرات واضحة للخطر أو التدهور" ويستجيب بشكل غير مناسب للأشخاص الذين يعانون من أزمات الصحة العقلية، على الرغم من أنه أضاف أنه قد "يحسن الوصول إلى الدعم العام والموارد والتثقيف النفسي".

شخصية أخرى، وهي مُعلمة تعاني من أعراض اضطراب الوسواس القهري المُتعلق بالأذى - أي أفكار متطفلة حول الخوف من إيذاء شخص ما - عبرت عن خوف كانت تعلم أنه غير منطقي من ضرب طفلٍ أثناء قيادتها مبتعدةً عن المدرسة. شجعها روبوت المحادثة على الاتصال بالمدرسة وخدمات الطوارئ.

استراتيجيات البحث عن الطمأنينة

وقال جيك إيستو، وهو طبيب نفسي سريري يعمل في هيئة الخدمات الصحية الوطنية وعضو مجلس إدارة جمعية علماء النفس السريري، والذي اختبر الشخصية، إن الاستجابات كانت غير مفيدة لأنها اعتمدت "بشكل كبير على استراتيجيات البحث عن الطمأنينة"، مثل اقتراح الاتصال بالمدرسة لضمان سلامة الأطفال، وهو ما يؤدي إلى تفاقم القلق وليس نهجًا مستدامًا.

وقال إيستو إن النموذج قدم نصائح مفيدة للأشخاص "الذين يعانون من ضغوط يومية"، لكنه فشل في "التقاط معلومات مهمة محتملة" للأشخاص الذين يعانون من مشاكل أكثر تعقيدًا.

أشار إلى أن النظام "واجه صعوبات كبيرة" عندما لعب دور مريض يعاني من الذهان ونوبة هوس. وقال: "فشل النظام في تحديد العلامات الرئيسية، ولم يذكر مشاكل الصحة النفسية إلا بإيجاز، وتوقف عن ذلك عندما طلب منه المريض ذلك. بل انخرط في المعتقدات الوهمية، وعزز سلوكيات الفرد دون قصد".

روبوت الدردشة قد يكون متملقاً ويقودك للخطر

قد يعكس هذا الطريقة التي تُدرَّب بها العديد من روبوتات الدردشة على الاستجابة بتملق لتشجيع الاستخدام المتكرر، على حد قوله. وأضاف إيستو: "قد يواجه ChatGPT صعوبة في الاختلاف أو تقديم ملاحظات تصحيحية عند مواجهة منطق خاطئ أو تصورات مشوهة".

وفي معرض حديثه عن النتائج، قال الدكتور بول برادلي، المسجل المساعد للصحة العقلية الرقمية في الكلية الملكية للأطباء النفسيين، إن أدوات الذكاء الاصطناعي "ليست بديلاً عن الرعاية الصحية العقلية المهنية ولا العلاقة الحيوية التي يبنيها الأطباء مع المرضى لدعم تعافيهم"، وحث الحكومة على تمويل القوى العاملة في مجال الصحة العقلية "لضمان وصول الرعاية إلى كل من يحتاج إليها".

يتمتع الأطباء بتدريب وإشراف وعمليات إدارة مخاطر تضمن تقديم رعاية فعّالة وآمنة. حتى الآن، لا تخضع التقنيات الرقمية المتاحة مجانًا والمستخدمة خارج نطاق خدمات الصحة النفسية القائمة للتقييم، وبالتالي لا تُقيّم بنفس المستوى الرفيع، كما قال.

وقال الدكتور جيمي كريج، رئيس الجمعية الأميركية للأطباء النفسيين واستشاري علم النفس السريري، إن هناك "حاجة ملحة" للمتخصصين لتحسين كيفية استجابة الذكاء الاصطناعي، "خاصة لمؤشرات المخاطر" و"الصعوبات المعقدة".

قال: "سيُقيم الطبيب المُؤهل المخاطر استباقيًا، ولن يعتمد فقط على شخص يُفصح عن معلومات مُحفوفة بالمخاطر". وأضاف: "سيُحدد الطبيب المُدرب علاماتٍ تُشير إلى أن أفكار الشخص قد تكون مُعتقداتٍ وهمية، ويُثابر على استكشافها، ويحرص على عدم تعزيز السلوكيات أو الأفكار غير الصحية".

ستكون الرقابة والتنظيم أساسيين لضمان الاستخدام الآمن والمناسب لهذه التقنيات. ومما يثير القلق أننا في المملكة المتحدة لم نعالج هذه المشكلة بعد فيما يتعلق بالعلاج النفسي الذي يقدمه الناس، سواءً شخصيًا أو عبر الإنترنت.

ماذا قال المتحدث باسم OpenAI؟

قال متحدث باسم OpenAI : "نعلم أن الناس يلجأون أحيانًا إلى ChatGPT في اللحظات الحرجة. على مدار الأشهر القليلة الماضية، عملنا مع خبراء الصحة النفسية حول العالم لمساعدة ChatGPT على التعرف على علامات الضيق بشكل أكثر موثوقية وتوجيه الناس نحو المساعدة المهنية.

لقد أعدنا توجيه المحادثات الحساسة إلى نماذج أكثر أمانًا، وأضفنا تنبيهات لأخذ فترات راحة أثناء الجلسات الطويلة، وأدخلنا أدوات الرقابة الأبوية. هذا العمل بالغ الأهمية، وسنواصل تطوير استجابات ChatGPT بمساهمة الخبراء لجعلها مفيدة وآمنة قدر الإمكان.