إيلاف من نيويورك: بعد أكثر من قرن من تناول أطعمتها المفضلة من الخس الروماني وفاكهة الصبار، توفيت السلحفاة الجالاباجوسية المحبوبة، والتي تدعى جراما، وهي أكبر سكان حديقة حيوان سان دييغو .

وُلدت السلحفاة المشار إليها في موطنها الأصلي في عام 1884 على وجه التقريب، أي أن عمرها 141 عامًا، وفقًا لمسؤولي حديقة الحيوانات، وقد نفقت في 20 نوفمبر (تشرين الثاني)، وفقاً للصحافة الأميركية.

ولم يتضح بعد متى وصلت السلحفاة إلى حديقة حيوان سان دييغو، لكن مسؤولي حديقة الحيوان قالوا إنها جاءت من حديقة حيوان برونكس إما في عام 1928 أو 1931 كجزء من أول مجموعة من سلاحف غالاباغوس.

مع تغير العالم من حولها، أسعدت زوارها بشخصيتها اللطيفة والخجولة. عاشت حربين عالميتين وعاصرت 20 رئيسًا أمريكيًا.

أطلق عليها أخصائيو رعايتها لقب "ملكة حديقة الحيوان"، وكانت تعاني من مشاكل في العظام مرتبطة بتقدمها في السن، وتفاقمت حالتها مؤخرًا قبل إخضاعها للقتل الرحيم، وفقًا لحديقة الحيوان.

علق العديد من الزوار على وسائل التواصل الاجتماعي حول حصولهم على أول زيارة لجدتهم عندما كانوا صغارًا، وقدرتهم على العودة بعد سنوات مع أطفالهم.

قالت كريستينا بارك، البالغة من العمر 69 عامًا، إن إحدى أقدم ذكريات طفولتها كانت زيارة حديقة حيوان سان دييغو عندما كانت في الثالثة أو الرابعة من عمرها وركوبها على ظهر سلحفاة. لم يعد هذا مسموحًا به، لكن هذه التجربة ألهمتها لتربية سلحفاة صحراوية صغيرة كحيوان أليف والتعرف على المزيد حول الحفاظ على السلاحف.

السلاحف تعيش أكثر من 100 عام

قالت بارك: "يا له من أمرٍ مدهش أنهم استطاعوا الصمود في وجه كل هذا العناء. ومع ذلك ما زالوا هنا". يمكن أن تعيش السلاحف الجالاباجوس لأكثر من 100 عام في البرية، وما يقرب من ضعف هذه المدة في الأسر.

أُطلق على أقدم سلحفاة غالاباغوس المعروفة اسم هارييت، وعاشت في حديقة حيوان أستراليا حتى سن 175. وقد جُلبت من جزر غالاباغوس عام 1835، عندما كان حجمها بحجم طبق عشاء، وفقًا لحديقة الحيوان. هذا يعني أنها فقست حوالي عام 1830، ونفقت عام 2006.

تشمل سلاحف غالاباغوس 15 نوعًا فرعيًا من السلاحف من الجزر، ثلاثة منها مُنقرضة. أما الأنواع الباقية، فهي جميعها مُعرّضة للخطر أو مُعرّضة لخطر شديد، وفقًا للاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة.

بُذلت جهودٌ مُكثّفةٌ لتربية هذه السلاحف في الأسر على مدار العقود الماضية، حيث أُطلق أكثر من 10,000 سلحفاة صغيرة إلى البرية منذ عام 1965، وفقًا لمنظمة غالاباغوس للحفاظ على البيئة. وقد أُعيدت بعض الأنواع الفرعية من حافة الانقراض.

في أبريل (نيسان)، وُلدت أربع سلاحف غالاباغوس صغيرة في حديقة حيوان فيلادلفيا لوالدين يبلغان من العمر حوالي 100 عام، وهي سابقة في تاريخ الحديقة. وفي يونيو (حزيران)، أصبح سلحفاة غالاباغوس جالوت، المقيم في حديقة حيوان ميامي، أبًا لأول مرة عن عمر يناهز 135 عامًا.

