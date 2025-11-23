إيلاف من نيويورك: يقرأ معظمنا طوال اليوم - الرسائل النصية، ورسائل البريد الإلكتروني، وقوائم الطعام، وفواتير الخدمات، وتعليقات وسائل التواصل الاجتماعي، والأخبار. لكن قليلين هم من يقرأون للمتعة والارتقاء بمستواهم المعرفي والفكري والثقافي.

وفقًا لتقرير صدر عام 2022 عن الصندوق الوطني للفنون، أفاد 48.5 % من البالغين في الولايات المتحدة أنهم قرأوا كتابًا واحدًا على الأقل في ذلك العام، بانخفاض عن 52.8 % قبل خمس سنوات.

وفي المملكة المتحدة، وجد تقرير صدر عام 2024 أن نصف البالغين في المملكة المتحدة لا يقرؤون بانتظام للمتعة.

يقول سام هيلمك، رئيس جمعية المكتبات الأميركية: "يزداد العالم تشتيتًا للانتباه. قد يكون من الصعب جدًا ترسيخ عادة القراءة في عصرنا الحالي".

هل تعاني من ركود القراءة؟ سألنا الخبراء عن كيفية الخروج من هذا المأزق.

ما هي فوائد القراءة؟

يقول الخبراء إن للقراءة المنتظمة فوائد عديدة، بل قد تجعلك شخصًا أفضل، فقد توصلت الدراسات إلى أن قراءة القصص الخيالية على وجه التحديد يمكن أن تجعل الناس أكثر تعاطفًا ، وتعزز قدراتهم المعرفية الاجتماعية وتزيد من الثروة النفسية.

يقول كريج جيتنج، المشارك في تقديم بودكاست الكتب "أوفيردو"، إن قراءة الروايات تساعده على تجربة وجهات نظر الآخرين. ويضيف: "إنها تساعدني على تكوين رؤية أكثر انفتاحًا للعالم، وعلى أن أكون أكثر رسوخًا في كيفية لقائي بأشخاص جدد أو تفكيري في الأشخاص الذين أتفاعل معهم".

حتى لو لم تكن القصص الخيالية من اهتماماتك، فقد ثبت أن القراءة المنتظمة تعمل على تقليل مستويات التوتر وحماية الوظائف الإدراكية في وقت لاحق من الحياة.

تقول مورغان مينزيس، المؤثرة على مواقع التواصل الاجتماعي : "أقول دائمًا إن القراءة مفيدة جدًا في مساعدتك على الاسترخاء والهدوء". وتضيف أنها طريقة فعالة للاسترخاء قبل النوم. وتضيف ضاحكةً: "في بعض الليالي، أقرأ بضع صفحات، وفي أحيان أخرى، صفحة أو صفحتين فقط، وأشعر بالنعاس".

لماذا يتوقف الناس عن القراءة؟

إذا كانت القراءة من أجل المتعة عظيمة لهذه الدرجة، فلماذا يتخلى الكثير من الناس عن هذه العادة؟

1)- التشتيت: يقول أندرو كانينغهام، المشارك في تقديم بودكاست Getting's Overdue: "هناك الكثير من وسائل الترفيه التي تتنافس على عقلك واهتمامك - التلفزيون، ووسائل التواصل الاجتماعي، والأخبار، والبودكاست". إضافةً إلى ذلك، فرغم أن القراءة ممتعة، إلا أن العديد من هذه الخيارات الأخرى "أسهل بكثير أثناء انشغالك بشيء آخر"، كما يقول.

يتفق هيلميك مع جاذبية تعدد المهام. "أعرف أشخاصًا يقرؤون مقالات قصيرة أو مدونات قصيرة أثناء انتظارهم في طابور البقالة أو مشاهدة مسلسل تلفزيوني، لذا فهم لا ينخرطون فيه تمامًا."

على النقيض من ذلك، تتطلب قراءة الكتب قدرًا من "التركيز المُتعمد"، كما يقول هيلميك. تتطلب الرواية التزامًا أكبر بالوقت والجهد، مقارنةً بفيديو تيك توك حول روتين شخص ما الصباحي، على سبيل المثال.

2)- تغير الظروف: تقول مينزيس إن الناس يميلون أيضًا إلى كسر روتين القراءة خلال فترات التغيير، كالتخرج من الجامعة، أو دخول سوق العمل، أو تكوين أسرة، أو الانتقال إلى مكان آخر. وتضيف: "هناك أمور أخرى تشغل وقتك، لذا ربما لا تستطيع التركيز على القراءة كما كنت تفعل سابقًا".

3)- اختيار القراءة: أحيانًا يُجبر الناس أنفسهم على قراءة نوع معين من الكتب. لقد وصلتُ إلى مرحلة الركود في القراءة عندما أحاول إجبار نفسي على قراءة كتب أعتقد أنها ستجعلني أبدو جادًا ومثقفًا، بدلًا من قراءة ما أستمتع به حقًا (قصص بوليسية ومذكرات ثرثارة).

يقول كانينغهام: "إذا كنت متحمسًا لقراءة رواياتٍ رائعةٍ مُقدسة، فهذا رائع. أما إذا كنت متحمسًا لقراءة روايةٍ رومانسيةٍ تدور أحداثها حول أعداءٍ يتحولون إلى عشاق، أو روايةٍ يمتطي فيها الناس التنانين، فهذا ما يجب أن تقرأه".

كيف يمكنك العودة إلى القراءة؟

1)- حدد ما تستمتع به: ينصح هيلميك بالذهاب إلى المكتبة والاطلاع على أنواع مختلفة من الكتب. ويقول: "اقرأ الفصل الأول، وانظر أيهما يجذبك".

2)- لا تُجبر نفسك على قراءة ما لا تستمتع به: إذا لم تستمتع بكتاب، ضعه جانبًا وانتقل إلى التالي. يقول مينزيس: "أنا من أشد المؤيدين لعدم إنهاء أي كتاب. إذا لم يُعجبك كتاب، فلا أحد يُقيمك. أنت لست فاشلًا".

3)- اجعلها مختصرة وجذابة: يقترح كانينغهام البدء بالكتب القصيرة. يقول: "لا تجعل كتاب "مزحة لا نهائية" أول كتاب تختاره إذا لم تقرأ شيئًا منذ بضع سنوات". ويقترح البحث في قائمة الكتب القصيرة على مواقع مثل Goodreads أو Barnes and Noble أو Booker Library .

يقول جيتينغ إن مجموعات القصص القصيرة قد تكون أيضًا وسيلة جيدة للعودة إلى القراءة. ويضيف: "تحصل على تجربة سردية كاملة من ١٠ أو ١٥ صفحة".

3)- اجعلها عادة اجتماعية: ينصح الخبراء بمشاركة الكتب مع الأصدقاء، أو الانضمام إلى نادٍ للقراءة. تحضر مينزيس ناديًا للمشي مع الكتب الصوتية، حيث يمشي الجميع معًا، مستمعين إلى كتبهم الصوتية. تقول: "خلال جولتنا، نتوقف ونتحدث عن كتبنا وما يثير اهتمامنا".

4)- لا يهم إن كان ورقياً أو الكترونياً: لا تُرهق نفسك بالصيغة. سواءً كنت تقرأ كتبًا ورقية، أو تستخدم قارئًا إلكترونيًا، أو تستمع إلى كتب صوتية، فكل شيء قيم، كما يقول الخبراء. يقول جيتينغ: "إذا كان هذا ما يدفعك للقراءة، فهو ما يدفعك للقراءة".

5)- افعل ذلك يوميًا بقدر الإمكان: بعد أن تجد نوعك المفضل وأسلوب قراءتك، خصص له بعض الوقت يوميًا. يقول هيلميك: "اقرأ عشر دقائق قبل النوم لمدة عشرين يومًا تقريبًا. في النهاية، ستكون قد اكتسبت عادة".

6)- اجعلها ممتعة: وأخيرًا، تأكد من أنك تقضي وقتًا ممتعًا، فالقراءة شيء يُشعرك بالسعادة، وستجني منها الكثير".

=========

أعدت "إيلاف" هذه المادة نقلاً عن "الغارديان".