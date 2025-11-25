إيلاف من الرياض: في إنجاز يعكس روح المبادرة والابتكار في القطاع الصحي السعودي، دوّنت منصة "كرز" (Karaz Platform) اسمها في سجلات التاريخ العالمي، معلنةً دخولها الرسمي إلى موسوعة "غينيس" للأرقام القياسية. جاء هذا التتويج بعد نجاحها في تنظيم "أكبر تجمع عالمي لدعم مرضى السكري من النوع الأول"، في حدث استثنائي احتضنته العاصمة الرياض يوم 21 نوفمبر 2025 .

الحدث، الذي أقيم في قرية العثمانية تحت شعار لافت هو "كرز في الفضاء"، لم يكن مجرد محاولة لكسر رقم قياسي، بل تظاهرة مجتمعية حاشدة جمعت مئات المصابين وعائلاتهم والداعمين لهم، ليرسلوا رسالة موحدة للعالم: التعايش مع السكري ممكن، وببهجة.

د. سليمان البلوي: "الغاية هي الإنسان"

وفي تعليقه على هذا الإنجاز، أكد الدكتور سليمان البلوي، مؤسس منصة كرز، وفريقه أن الرقم القياسي كان وسيلة وليس غاية. وجاء في البيان الرسمي للمنصة: "لم يكن الرقم القياسي هو الغاية، بل الإنسان؛ رسالتنا أن التعايش رحلةُ حياةٍ مفعمة بالبهجة، في كنف مجتمعٍ يحتضن الجميع ولا يترك أحداً خلفه" . ووصف القائمون على الحدث المشاركين بأنهم "حجر الزاوية" لهذا النجاح الذي يعزز مكانة المملكة في مجال المبادرات الصحية المجتمعية .

وقد تسلم ممثلو "كرز" شهادة "غينيس" الرسمية على المسرح وسط هتافات الحضور، بعد أن أكد المحكمون تجاوز الرقم السابق المسجل عام 2023 .

"كرز في الفضاء": تعليم وترفيه بلا حدود

تميز مخيم "كرز 2025" ببرنامج غني شمل أكثر من 40 فعالية جمعت بين التثقيف الصحي والترفيه التفاعلي . ومن أبرز ما شهده المخيم:

بطولات حماسية: نظم المخيم بطولة في لعبة "فيفا" بالتعاون مع فريق الرياضات الإلكترونية السعودي الشهير "تيم فالكونز" (Team Falcons)، بالإضافة إلى بطولة "بلوت" تقليدية بجوائز مالية.

تحدي المعرفة: شهدت مسابقة "كأس كرز" الثقافية تنافساً بين فرق تضم مصابين وداعمين، بجوائز وصلت إلى 10,000 ريال، لتعزيز الوعي بطريقة ممتعة .

الصحة والتكنولوجيا: وفرت شركة "ديكسكوم" (Dexcom)، الراعي الماسي، تجربة عملية لتقنيات المراقبة المستمرة للجلوكوز، بينما قدمت عيادات "ماي كلينك" (My Clinic) استشارات طبية مباشرة. ولم يغفل المخيم الجوانب الأخرى، حيث قدمت "SDM" فحوصات عيون، وشاركت "لوريال" (L’Oréal) باستشارات للعناية بالبشرة والشعر.

لمسة علمية: أضافت "واحة الملك سلمان للعلوم" بعداً تعليمياً بمعرض "الفضاء والصحة"، الذي ربط شعار المخيم بمفاهيم الرعاية الصحية المتقدمة .

شراكات تدعم جودة الحياة

ويأتي هذا النجاح ثمرة لتعاون واسع مع شركاء استراتيجيين. فقد ساهمت شركات وطنية كبرى مثل "المراعي" و"الربيع" في تقديم تجربة غذائية صحية، موفرة وجبات ومشروبات مع توضيح دقيق لحساب الكربوهيدرات، لتعليم المشاركين كيفية إدارة نظامهم الغذائي بذكاء ودون حرمان.

أثر يمتد لما بعد الحدث

يتجاوز أثر هذا التجمع الأرقام القياسية ليلامس حياة 1.2 مليون طفل مصاب بالسكري من النوع الأول حول العالم . وقد عبر العديد من الأهالي عن امتنانهم، حيث قال أحدهم: "لأول مرة، شعر ابني بأنه طبيعي، وسط مئات يواجهون نفس التحديات".

ويتماشى هذا الإنجاز مع مستهدفات "رؤية السعودية 2030" في تعزيز الصحة العامة وبناء مجتمع حيوي، مؤكداً أن الرياض باتت وجهة عالمية للمبادرات المبتكرة التي تضع الإنسان وصحته في المقام الأول.