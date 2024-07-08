تجمع ساعة تيفاني إيروايز بين التراث والابتكار، لتكون تحفة فنية ذات جمالية وتقنية عالية، مستوحاة من روح الطيران في ثلاثينيات القرن الماضي.

إيلاف من لندن: في خطوة جديدة تؤكد التزامها بالابتكار والتصميم الفريد، أطلقت دار تيفاني أحدث إبداعاتها في عالم صناعة الساعات، وهي ساعة "تيفاني إيروايز" الميكانيكية.

تأتي هذه الساعة ضمن مجموعة "تايم كائنات" وتحتفي بتراث الدار العريق، مستلهمةً روح الطيران في ثلاثينيات القرن العشرين.



تصميم يعكس الأيقونية والابتكار

صُنعت ساعة تيفاني إيروايز من الفولاذ المقاوم للصدأ بلون تيفاني الأزرق الأيقوني، الذي يعكس الهوية البصرية المميزة للدار. ويجسد تصميم الساعة الرؤية الغريبة والروح المغامرة التي تميز العديد من إبداعات تيفاني. التصميم مستوحى من هيكل الطائرة، حيث تعرض الهيكلية المخرّمة للساعة الحركة الميكانيكية بشكل بارز، مشبهةً بعجلة القيادة في قمرة الطائرة.



تفاصيل دقيقة ووظائف مبتكرة

تُعرض الساعات والدقائق بأناقة على أقراص كبيرة من الفولاذ المقاوم للصدأ، مصممة لتكون في مقدمة الطائرة. يتوّج قفص قمرة القيادة بعرض على شكل سهم يشير إلى الوقت الحالي، بينما تحاكي العجلات الوظيفية معدات الهبوط التقليدية لتحقيق التوازن في التصميم. في الجزء الأمامي، خلف المروحة، يعمل مشعاع محرك الطائرة بمثابة "التاج"، ويستخدم لتشغيل الحركة الميكانيكية للساعة.

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آلية حركة متطورة

يتميز التصميم بدوران المحرك المخرّم في اتجاه عقارب الساعة لتحريك الأقراص الفولاذية إلى الأمام وضبط الوقت. بينما يؤدي دوران الحركة عكس اتجاه عقارب الساعة إلى تحريك الحركة بعكس الاتجاه، مما يشغل الساعة بطريقة مشابهة لمحرك الطائرة. كما تدور المروحة المثبتة في المقدمة بلمسة واحدة، مما يضفي على الساعة لمسة حيوية ومبتكرة.



عرض متعدد الخيارات

يتميز تصميم ساعة Tiffany Airways بإمكانية عرضها بطرق متعددة. يمكن للساعة أن تُعرض بشكل مستقل أو تُركب على حامل من الفولاذ المقاوم للصدأ. ويخلق التثبيت على الحامل وهماً بالطيران بفضل المشبك المبتكر، مما يعزز من جمالية وروعة التصميم.