إيلاف من لندن: أعلن المصمم اللبناني العالمي زياد نكد عن إطلاق مجموعته الجديدة لخريف وشتاء 2024-2025 تحت اسم "Vinewalk" (درب الكرم)، التي تجمع بين الحرفية العالية والتصميم المعاصر.

وفي تعليقه على المجموعة، قال زياد نكد: "يرمز كرم العنب إلى النمو والجمال وتعقيدات الطبيعة. ومن خلال 'Vinewalk'، سعينا إلى التقاط هذا الجوهر وتحويله إلى فن يمكن ارتداؤه". كل قطعة في المجموعة تجسد تصميماً راقياً وأنيقاً.

تتميز مجموعة "Vinewalk" بفخامة تصاميمها وأناقتها، مستلهمة من جمال كروم العنب وعناقيده المورقة. كل قطعة في هذه المجموعة تعكس رؤية جديدة ومبتكرة، غنية بالتفاصيل ودقيقة في الحرفية.

ويعتمد نكد على المخمل الفاخر والتطريز المعقد كعنصرين أساسيين ضمن مجموعته، مما يظهر اهتمامه الكبير بالتفاصيل وسعيه الدائم للابتكار.

ويُعتبر المخمل أحد أرقى الأقمشة التي تعكس الرقي، ويتميز بملمسه الناعم والمخملي الذي يضفي لمسة من الفخامة على أي قطعة يتم استخدامه فيها.



ضمن مجموعة "Vinewalk"، يقدم المخمل الفاخر لمسة ملكية على التصاميم. ويعود تاريخ المخمل إلى العصور القديمة حيث كان يُعتبر قماشاً ملكياً لا يُستخدم إلا في صناعة الأزياء الفاخرة للملوك والنبلاء، ولا يزال حتى اليوم يحتفظ بمكانته كأحد الأقمشة الفاخرة المفضلة لدى المصممين.

تتألق المجموعة بمزيج من المخمل الفاخر الذي يضفي لمسة ملكية وعمقاً على كل تصميم، بالإضافة إلى تطريزات معقدة تجسد روعة الطبيعة في كروم العنب، مما يعزز التأثير البصري للفساتين. تشمل التصاميم عباءات منسدلة وفساتين مثيرة وبدلات مصممة بدقة، تجمع بين الجرأة والأناقة الرفيعة.

وتشكل مجموعة "Vinewalk" شهادة حية على قدرة زياد نكد الفريدة على الدمج بين الحرفية التقليدية والتصميم المعاصر.