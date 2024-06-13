إيلاف من لندن: نجحت كيم كارداشيان في اقناع نجم ريال مدريد جود بيلينغهام بالعمل لديها عارضاً لماركة الملابس الداخلية الشهيرة التي تملكها وهي Skims، مما أثار الكثير من الجدل بين جماهير ريال مدريد، ومنتخب انكلترا.

وعلى الرغم من هذا الجدل، إلا أنه يبقى تحالفاً قوياً للغاية بين نجمة تتمتع بشهرة كاسحة، في العالمين الواقعي والافتراضي، حيث يتابعها عبر انستغرام 360 مليون فولورز، وبين النجم المدريدي الذي خطف قلوب عشاق الملكي في أول مواسمه، وأصبح النجم الأول للفريق مع فينيسيوس.

تعد كيم كارداشيان واحدة من أكبر المشاهير على الساحة الدولية، بما تملكه من جاذبية خاصة، سواء في شبكات التواصل الاجتماعي أو في وسائل الإعلام، حيث تعد أيضا واحدة من أكثر الأسماء شيوعا في الصحافة الشعبية.

وقد تمكنت من توسيع شعبيتها بفضل مشاركتها في برامج تلفزيونية مختلفة، حتى أنها لعبت دور البطولة في فيلم وثائقي عن حياتها وحياة عائلتها على الشاشة الصغيرة.

سيدة أعمال ومليارديرة

ومع ذلك، تمكنت كارداشيان أيضا من تحقيق نجاحات في مجال الأعمال، حيث قدمت علامتها التجارية الحصرية للملابس الداخلية Skims، والتي تألقت بها في العديد من العناوين بفضل مجموعاتها الملفتة، وفي ظل نجاحها في عالم المال والأعمال حققت كيم كاردشيان ثروة تتجاوز 2.5 مليار دولار، وهي من النجمات القليلات اللواتي تجاوزن حاجز المليار دولار.

بيلينغهام مكسب دعائي كبير

الآن، عادت علامتها التجارية Skims إلى أضواء وسائل الإعلام بفضل أحدث توقيعاتها الكبيرة، مع لاعب ريال مدريد جود بيلينغهام، وهذا ما أكدته كيم كارداشيان بنفسها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث شاركت عدة صور للاعب وهو يرتدي ملابس داخلية من علامتها التجارية.

وبهذه الطريقة، انضم جود بيلينغهام إلى قائمة المشاهير الذين تعاونوا مع ماركة Skims، حيث يعمل كعارض أزياء عبر الشبكات الاجتماعية للإعلان عن خط العلامة التجارية الرجالي.



