مدريد : قال جود بيلينغهام لاعب وسط ونجم ريال مدريد الاثنين، إنه سيكون "من الرائع" اللعب إلى جانب النجم الفرنسي كيليان مبابي في الموسم المقبل.

ومن المتوقع أن ينضم قائد منتخب فرنسا إلى لوس بلانكوس في نهاية عقده مع باريس سان جرمان هذا الصيف، حيث سيشكّل إضافة ساحرة للريال مع البرازيلي فينيسيوس جونيور وبيلينغهام، أفضل هداف في صفوف النادي الملكي في موسمه الأول معه (23 هدفاً)، ليشكلوا معاً ما يطلق عليه "مثلث الرعب"، واللافت أن الثلاثي يتشابه في قوة الشخصية، والمهارات الفردية، والنضج المبكر.

وقال بيليغهام (20 عاماً) في مؤتمر صحافي تمهيداً للموقعة المنتظرة في نهائي دوري أبطال أوروبا أمام فريقه السابق بوروسيا دورتموند الالماني السبت "أنا لا أختار الفريق وبالتأكيد لا أقوم بالانتقالات، لكن كيليان مبابي، يا له من لاعب، من لا يريد اللعب مع شخص جيد مثله؟".

لا أريد الضغط على مبابي

وتابع "لا أريد أن أمارس المزيد من الضغط على الموقف، أعلم أنه ربما يكون من الصعب بالنسبة له أن يتحدث الجميع عنه بشكل دائم، لكن سيكون الأمر رائعاً".

ويواجه ريال منافسه دورتموند في ملعب ويمبلي الشهير بهدف الفوز باللقب القاري للمرة الخامسة عشرة في تاريخه. في حين يُعدّ بالفوز بلقب أعرق مسابقة أوروبية أحد التحديات التي يواجهها مبابي، البالغ 25 عاماً، في قائمة مهامه، بعدما فشل في تحقيق ذلك مع سان جرمان.

وقاد مبابي نادي العاصمة المملوك قطرياً للفوز بكأس فرنسا على حساب ليون (2 1) نهاية الأسبوع الماضي في مباراته الأخيرة مع بطل الدوري، وقال إن وجهته التالية سيتم الكشف عنها قريباً.

وتابع "كل ما أردته هو إنهاء الأمور بشكل جيد مع فريقي، بالفوز باللقب... سأعلن عن فريقي المستقبلي في الوقت المناسب".