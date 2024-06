إيلاف من نيويورك: في السنوات الأخيرة لم يعد "الكلاسيكيون" من رجال الأعمال هم الأعلى ثروة وثراءاً، فقد اقتحم أباطرة التكنولوجيا عالم الثراء، وعلى رأسهم إيلون ماسك وجيف بيزوس.

وهناك أيقونات رياضية دخلت عالم المليار، مثل ليبرون جيمس ومايكل جوردان، وكريستيانو رونالدو، وليونيل ميسي، الذين نجحوا في تحقيق المجد والشهرة والمال بعرقهم في ميادين الرياضة.

مليارديرة وجميلة

ولكن هل سبق لك أن تساءلت عن النجمات الجميلات كيف حققن هذه الثروات الطائلة، وودعن عالم المليونيرات، واقتحمن دنيا الـ9 أصفار؟ بالطبع هن يعتمدن على الموهبة الفنية مثلاً، ثم يقمن باستثمار أموالهن في مجال ما، ولكن يظل الأمر مثيراً للدهشة على أي حال، خاصة أنهن لم يبدأن كسيدات أعمال مثلاً.

ملايين هوليوود

على الرغم من أنه ليس سرا أن هناك الكثير من الأموال في هوليوود، إلا أن القليل من النجوم والنجمات تمكنوا من تجاوز وضعية المليونير، واقتحموا عالم المليارديرات، وفيما يلي، نقدم 3 مليارديرات شهيرات أثرن دهشة الملايين حول العالم بنجاحهن في معانقة الـ 9 أصفار.

1- كيم كاردشيان - 2.5 مليار دولار

في حين يمكن القول إن برنامج Keeping Up With The Kardashians هو أحد أشهر برامج الواقع على الإطلاق، إلا أن الطريقة التي كسبت بها كيم كارداشيان أموالها لم تكن من خلال هذا البرنامج فقط، حيث تشير التقارير إلى أن أكبر مصادر دخلها هي أعمالها في مجال الأزياء والتجميل.

تفيد تقارير فوربس أن خط الملابس الداخلية Skims، قدرت قيمته بنحو 6 مليارات دولار في عام 2023. بالإضافة إلى ذلك، قبل إغلاقه، باعت في عام 2020 ما يقرب من 20 % من شركتها لمستحضرات التجميل، KKW Beauty مقابل 300 مليون دولار تقريبًا.

2- ريهانا - 2 مليار دولار

أصبحت ريهانا عضوا في نادي المليارديرات بفضل علامتها التجارية التي تبلغ قيمتها مليار دولار، ووفقا لمجلة فوربس ، حصلت المغنية الشهيرة على معظم ثروتها من شركتها لمستحضرات التجميل Fenty Beauty - المملوكة جزئيًا لشركة LVMH - وعلامة الملابس الداخلية Savage X Fenty.



3- تايلور سويفت - 1.64 مليار دولار

أصبحت تايلور سويفت مليارديرة رسميا في تشرين الأول (أكتوبر) 2023، لتتوج واحدة من أكثر سنواتها نجاحا تجاريا طوال مسيرتها.

أصبحت نجمة البوب ​​أول شخص يصل إلى مكانة الملياردير على أساس موسيقاها وعروضها وحدها، وهو أمر تتفرد به في تاريخ الفن، فهي مليارديرة بعملها الفني فقط.

مما لا شك فيه أن جولتها العالمية Eras ساعدت في رفع أرباحها، حيث تشير التقديرات إلى أن هذه الجولات قد أكسبتها أكثر من 284 مليون دولار بعد خصم الضرائب حتى الآن.