إيلاف من الدوحة: توفر النسخة الحادية عشرة من ملتقى قمرة السنيمائي، الحاضنة السينمائية السنوية للمواهب العربية والدولية من تنظيم مؤسسة الدوحة للأفلام، دعمًا وإرشادًا قيّماً لـ 49 مشروعًا استثنائيًا لصناع أفلام واعدين من أكثر من 20 بلداً. ويضم البرنامج في هذا العام 16 مشروعًا لصناع أفلام قطريين ومقيمين في قطر، مما يعكس القوة المتنامية للصناعة الإبداعية المحلية.

باعتباره واحداً من المبادرات الفريدة من نوعها، يعتمد ملتقى قمرة السينمائي برنامجاً شاملاً من فرص الإرشاد وتطوير المهارات وبناء العلاقات، مما يمكّن صناع الأفلام من تحويل رؤاهم وأفكارهم إلى واقع ملموس. وسينخرط المشاركون في الملتقى في أنشطة معمقة مع خبراء قمرة وأبرز المختصين في قطاع السينما، وذلك في جلسات حضورية في الدوحة من 4 إلى 9 أبريل، تليها جلسات عبر الإنترنت من 12 إلى 14 أبريل 2025.

في هذا السياق، قالت فاطمة حسن الرميحي، الرئيس التنفيذي لمؤسسة الدوحة للأفلام: "على مدار أكثر من عقد، شكّل قمرة وجهة تحولية في مسيرة صناع الأفلام الواعدين، حيث مكّنهم من صقل مهاراتهم وتطوير مشاريعهم تحت إشراف صناع أفلام بارزين وخبراء في هذه الصناعة. وباعتباره حاضنة مواهب فريدة من نوعها، نواصل بناء إرثنا في دعم العديد من السينمائيين المميزين في العالم خلال رحلتهم السينمائية. وفي وقت يحتاج فيه صناع الأفلام إلى الدعم أكثر من أي وقت مضى، ليس فقط على المستوى المالي، بل أيضًا على المستويات الإبداعية والتقنية، يجسّد قمرة الدور الذي يمكننا أن نلعبه جماعيًا في تشكيل الجيل القادم من المبدعين."

وأضافت الرميحي: "تعكس تنوع الموضوعات والأساليب السينمائية التي يتناولها صناع الأفلام الشباب في هذا العام القوة المتزايدة للسينما المستقلة. فهذه الأصوات الجديدة والجريئة تقدّم للعالم قصصًا مهمة تعزز فهمًا أعمق للإنسانية ولقيمنا المشتركة. كما نفتخر بدعم العديد من المشاريع من قطر التي تعكس مدى التزامنا بتشكيل صناعة سينمائية محلية ومزدهرة."

تتضمن قائمة الأفلام المشاركة في ملتقى قمرة السينمائي 2025 المشاريع التالية:

مرحلة التطوير – الأفلام الروائية الطويلة

• ملاك (فلسطين، المملكة المتحدة، قطر) للمخرجة رزان مدهون، يتناول قصة نور، الشابة المستقلة التي تسعى لإنقاذ كلب ضال مصاب بينما تقف غزة على شفا الحرب.

• الزاهية 1926(الجزائر، فرنسا، قطر) للمخرجين داميان أونوري وعديلة بن دميراد، يتابع قصة مجتمع نابض بالحياة في الجزائر العاصمة خلال عام محوري من التغيرات الاجتماعية والسياسية، ويجسد صمود وأمل سكانه.

• اللؤلؤة (عنوان مؤقت) (قطر) للمخرجة نور النصر، تدور أحداثه حول مراهق قطري مهووس بالتكنولوجيا ومنفصل عن عائلته، يسافر عبر الزمن إلى حقبة سابقة لوجود التكنولوجيا المحببة لديه، حين كان الغوص لصيد اللؤلؤ المصدر الرئيسي للدخل.

• ربع الخميس (الجزائر، فرنسا، قطر) للمخرجة صوفيا جما، يحكي عن ثلاثة أصدقاء في مهمة لدفن كلب دشهند في منطقة عسكرية.

مرحلة التطوير – الأفلام الوثائقية أو المقالية الطويلة

• باسم صفية (الجزائر، بلجيكا، فرنسا، قطر) للمخرجة صفية كيساس، رحلة مؤثرة للمخرجة في كشف القصص غير المروية لجدتها، مسلطة الضوء على حياة النساء في الماضي والحاضر الجزائري.

• كأنّه حلم (لبنان، قطر) للمخرجة كورين شاوي، يظهر مدى التشتت الذي أصاب تفكير الناجين من انفجار بيروت، والذين تعمّقت صدمتهم جراء حرب أخرى.

• القصة السادسة (العراق، المملكة المتحدة، قطر) للمخرج أحمد عبد، يتناول مواجهة صديقين لكوابيس العنف الطائفي الذي شهداه في العراق.

• تكلمي صورة، تكلمي (فلسطين، ألمانيا، قطر) للمخرجة باري القلقيلي، يتحدى التصوير المشوه للفلسطينيين انطلاقًا من صور أولمبياد ميونخ عام 1972.

مرحلة الإنتاج – الأفلام الروائية الطويلة

• في ذكرى ما سيأتي (فلسطين، الدنمارك، مالطا، المملكة المتحدة، بلجيكا، قطر) للمخرجة لاريسا صنصور، يتناول تجربة اجتماعية يوتوبية تمحو الصدمات التاريخية من الذاكرة. ولكن هناك من يريد أن تتذكر علياء.

• لاف فورتي فايف (سوريا، فرنسا، سويسرا، قطر) للمخرج أنس خلف، يحكي قصة رجل لبناني يعاني من زيادة الوزن ويجد نفسه في دوامة مدمرة، إلا أنه يكتشف طريق العودة نحو الأمل.

• ساري وأميرة (قطر) للمخرجة الجوهرة آل ثاني، يتابع قصة زوجين من قطاع الطرق البدو، وخلال تنقلهم في رمال وادي سخيمة القاسية، يكتشفان أثراً أسطورياً يحمل مفتاح نجاتهم لكنه يوقظ قوى قديمة قد تدمرهم وتدمر عالمهم.

• صوت الصمت (لبنان، فرنسا، اليونان، المملكة المتحدة، قطر) للمخرجة جويس نشواتي، تدور أحداثه في اليونان خلال سبعينيات القرن الماضي، حيث تهرب امرأتان شابتان من مداهمة عسكرية وتلجآن إلى دير غامض.

مرحلة الإنتاج – الأفلام الوثائقية أو المقالية الطويلة

• تسلق الجبال (الجزائر، فرنسا، قطر) للمخرجة صابرين تشبي، يستكشف النقل الصامت للصدمات النفسية عبر الأجيال من خلال إعادة الاتصال بتراث ثقافي مجزأ بفعل استعمار الجزائر.

• زهرة الرمال (المغرب، قطر) للمخرج جواد بابيلي، يروي قصة امرأة شجاعة في الخمسينيات من عمرها، تفتح مقهى في "ساركا" بالقرب من الداخلة، بعد تدمير السلطات لقوارب الصيد غير الموثقة.

مرحلة ما بعد الإنتاج – الأفلام الروائية الطويلة – النسخة النهائية

• ملكة القطن (السودان، ألمانيا، فرنسا، فلسطين، مصر، قطر) للمخرجة سوزانا ميرغني، يروي قصة نفيسة التي نشأت على حكايات جدتها عن مواجهة المستعمرين البريطانيين، فيما تنطلق لإنقاذ حقول القطن من تهديد حديث.

• الزعنفة (كوريا الجنوبية، ألمانيا، قطر) للمخرجة سي يونغ بارك، تدور أحداثه في مجتمع كوري بائس مقسم بجدار يفصل البشر عن كائنات الأوميغا، وهي مخلوقات متحولة ذات زعانف وأقدام تشبه الأسماك. وسط الخوف والدعاية، تنطلق إحدى كائنات الأوميغا في مهمة خطيرة لتحقيق أمنية والدها المحتضر.

• ماري وجولي (تونس، فرنسا، قطر) للمخرجة أريج سهيري، يتتبع قصة ثلاث نساء من ساحل العاج ينتمين لأجيال مختلفة وهنّ: قسيسه، سيدة أعمال مقتدرة، وطالبة، حيث يعشن معاً في منزل في تونس هو بمثابة كنيسة أيضاً.

• مملكة القصب (العراق، قطر) للمخرج حسن هادي، يروي قصة لامية ذات التسع سنوات، التي يجب أن تستخدم ذكاءها لجمع مكونات الكعكة الإجبارية للاحتفال بعيد ميلاد الرئيس صدام حسين.

• المحمية (المكسيك، قطر) للمخرج بابلو بيريز لومبارديني، يتناول قصة حارسة حديقة عنيدة تقنع مجتمعها بطرد مجموعة من الغزاة من محميتهم الطبيعية، مما يثير تهديداً أكبر بكثير.

• رُقيّة (الجزائر، فرنسا، قطر، السعودية) للمخرج ينيس كوسيم، يدور حول أحمد الذي يفقد ذاكرته بسبب حادث سيارة، ويخشى من عودة ذاكرته المفقودة.

• المدينة التي لا تنام (إسبانيا، فرنسا، قطر) للمخرج غييرمو غارسيا لوبيز، تقع أحداثه في لا كندا ريال بضواحي مدريد، حيث تنهار حياة تونينو البالغ من العمر 15 عاماً بينما يستعد صديقه المقرب للرحيل، ما يضع فهمه للمنزل والصداقة والأساطير الغجرية التي شكلت طفولته على المحكّ.

مرحلة ما بعد الإنتاج – الأفلام الوثائقية أو المقالية الطويلة – النسخة النهائية

• فاطنة، امرأة اسمها رشيد (فرنسا، المغرب، بلجيكا، قطر) للمخرجة هيلين هاردر، هو رحلة حساسة عبر الماضي والحاضر تصوّر رائدة في المشاركة السياسية للنساء.

• أم السكته (العراق، فرنسا، قطر) للمخرجة زهراء غندور، يتناول القوانين القبلية في العراق ويكشف عن الأسباب التي تدفع العائلات إلى التخلي عن بناتها.

• كان يا ما كان في شيراز (إيران، فرنسا، النرويج، كوريا الجنوبية، قطر) للمخرج حامد ذو الفقاري، يتتبع ملحمة تراث قبيلة القشقاي البدويّة ومعاناة أبنائها.

• ثريا حبّي (لبنان، قطر) للمخرج نقولا خوري، هو تأمل في حياة الفنانة متعددة التخصصات ثريا بغدادي من خلال علاقتها مع المخرج مارون بغدادي.

مرحلة ما بعد الإنتاج – الأفلام الوثائقية أو المقالية الطويلة – قيد التنفيذ

• يوم الغضب: حكايات من طرابلس (لبنان، السعودية، قطر) للمخرجة رانيا رفيع، يلقي الضوء على خمس لحظات من الانتفاضات خلال عصور تاريخية مختلفة في مدينة طرابلس اللبنانية.

• جداري مينو (قطر) للمخرج د. جمال راشد الخنجي، يتتبع رحلة جمال في مغامرة العمر لصيد أكبر سمكة تونة ذات أسنان كلبية، ليكتشف أن ما كان يبحث عنه فعلاً لم يكن في أعماق البحر، بل في أعماق ذاته.

مرحلة التطوير – المسلسلات التلفزيونية أو مسلسلات الويب

• الميشلان (الأردن، الولايات المتحدة الأمريكية، الإمارات العربية المتحدة) لعبد الرحمن صقر، يتابع قصة طاهٍ صاعد يقرر إعادة بدء مسيرته المهنية في العاصمة الأردنية عمّان، عندما يكتشف مرض والده.

• (غير) مغلق (فلسطين) للمخرجة عايدة قعدان، تدور أحداثه حول صحفية تخاطر بكل شيء لكشف إدانة ظالمة لخمسة رجال فلسطينيين، لكنها تواجه نظامًا مصممًا على إسكاتها ودفن الحقيقة.

• كان غير شكل الرّمان (لبنان) لجورج هزيم ومايا داغر، يحكي عن أربع ربات بيوت يائسات ينتهزن فرصة لجني المال السريع، ليجدن أنفسهن في عالم الجريمة الخطير الذي تنتمي إليه الممثلة التلفزيونية التي يعشقنها.

• الكلمات الأخيرة (لبنان، قطر) لأنطوان واكد، يحكي عن نور التي تسعى لبداية جديدة في كندا، لكنها تصبح هدفًا لقاتل يستهدف المهاجرين.

• المدينة المفقودة (جنوب أفريقيا) لشانتيل كلارك، يتناول قصة المغنية الطموحة فرانكي نزوه التي تسعى إلى تحقيق الشهرة.

• نادين (مصر، فرنسا، قطر) لأمينة عبد الوهاب وكلير سان بيير، يتحدث عن فتاة تبلغ من العمر 18 عامًا من عائلة لبنانية مسيحية-درزية في فرنسا حيث تواجه قرارًا مصيريًا عندما تقودها عارضة أزياء مشهورة إلى عالم الأزياء.

• تدمر (لبنان، فرنسا، قطر) لكارول مزهر وغابرييلا فلوريس، يتبع ثلاث نساء يتعاونّ لإنقاذ الآثار المهددة من تدمر، ليجدن أنفسهن في قلب مؤامرة فنية دولية ذات رهانات عالية.

• أم للإيجار(لبنان، كندا، قطر) لدانية بدير، تدور حول نهاد، الأم اللبنانية المحافظة التي تعيش في فقاعتها المهاجرة في نيويورك، والتي تسجل في تطبيق كأم للإيجار.

• فرقة المهام: نهاية العالم! (فلسطين، قطر) لدانا أطرش وآن سوبيل، يتناول فريقًا بيئيًا فاشلًا يتسبب عن طريق الخطأ في خلق فوضى مناخية في بلادهما التي هي عبارة عن جزيرة صغيرة.

مرحلة ما بعد الإنتاج – المسلسلات التلفزيونية أو الإلكترونية – العرض

• السّردين (الجزائر، فرنسا، السعودية، قطر) لزليخة طاهر، تدور حول زوزو، المهندسة البحرية البالغة من العمر 30 عامًا، التي تخفي عن عائلتها خططها بمغادرة البلاد لتعقب سمك السّردين الذي اختفى من الجزائر.

مرحلة التطوير – الأفلام الروائية القصيرة

• غفلة (لبنان، قطر) لطوني الغزال، يدور حول صانع ساعات دقيق يسابق الزمن لصنع الساعة المثالية لابنته الوحيدة.

• غربلة (اليمن، قطر) لأفنان تاج، يتناول قصة الخادمة المخضرمة سيتا، التي تبحث سرًا بين الأمتعة المكدسة لاستعادة تذكار ثمين قبل أن يُفقد إلى الأبد.

• داخل اللوحة البيضاء (قطر) لآمنة البنعلي، يدور حول نورا التي تكافح لنيل رضا والدها، بينما يهدد فضولها المتزايد حول العالم الخارجي المحظور بتمزيق الروابط الهشة بينهما.

• سالفه (قطر) لمحمد فخرو، يتابع مدوّن طعام قطري يشترك في تطبيق ذكاء اصطناعي يعده بزيادة عدد متابعيه.

• الفتى الحزين: الفيلم (قطر) لـ N&LS، يتتبع فتى غارقًا في الحزن وهو يخوض رحلته العاطفية نحو الشفاء واكتشاف الذات وسط ذكرياته المؤلمة.

مرحلة التطوير – الأفلام الوثائقية أو المقالية القصيرة

• أنا أنت (لبنان، قطر) لميريام سلّوم، يستكشف كيف يتسرب الإرث النفسي عبر الأجيال، ويتجلى في جوانب مختلفة من الحياة، مما يؤدي إلى آثار مدمرة.

مرحلة ما بعد الإنتاج – قيد الإنجاز – الأفلام الروائية القصيرة

• أبو فانوس (قطر، المغرب) من إخراج أميرة أبو جبارة وحوري الحداد، ويتناول قصّة جدّ مسنّ يسعى لحماية حفيده من وجود غامض ومخيف في الظلام.

• كالشهاب (قطر) للمخرجة نادية الخاطر، يروي قصة شاعر محارب يجد نفسه في مواجهة ماضيه، حيث يتعين عليه التصالح مع قوة القدر التي لا مفر منها.

• قضاء وقدر (قطر) للمخرجة مريم المحمد، يتناول قصة شابة تتحدى قيود العار الاجتماعي ورفض والدتها، ساعية إلى الطلاق لاستعادة حريتها واستقلاليتها.

مرحلة ما بعد الإنتاج – قيد الإنجاز – الأفلام الوثائقية أو المقالية القصيرة

• بالفلسطيني (الأردن، قطر) للمخرج عبادة جرابي، يتناول رحلة رجل يبحث عن منزل له ولعائلته، متناولاً تعقيدات الهوية والانتماء وتجربة اللجوء.

• أصوات الصمت (كولومبيا، الولايات المتحدة الأمريكية، قطر) للمخرج سباستيان ديلاسياس، ويتتبع قصة ابن يكافح للتصالح مع مرض والدته، ومعنى الوطن المتغير عند عودته إلى الدوحة بعد خمس سنوات.

مرحلة ما بعد الإنتاج – النسخة النهائية – الأفلام الوثائقية أو المقالية القصيرة

• فيلا 187 (السودان، قطر) للمخرجة إيمان ميرغني، توثق فيه منزل عائلتها والذكريات التي جعلت منه وطناً لأكثر من 30 عاماً.

من بين 49 مشروعًا مختارًا في قمرة هذا العام، يستفيد 37 مشروعًا من برنامج المنح في مؤسسة الدوحة للأفلام. ومن بين المشاركين في هذه النسخة، 21 مشروعاً لخريجي البرامج التدريبية التي تنظمها المؤسسة على مدار العام، بما في ذلك ورشة سيناريو الأفلام الطويلة، ورشة صناعة الأفلام مع ريثي بان، ورشة المسلسلات، مما يعكس النهج الشامل الذي تتبعه المؤسسة في دعم تطور صناع الأفلام وتنمية المواهب الإبداعية.

تدعو مؤسسة الدوحة للأفلام الجمهور لخوض تجربة قمرة من خلال ندوات قمرة التي يمكن حضورها من خلال بطاقة قمرة، إلى جانب حضور عروض قمرة السينمائية، التي تقدم مجموعة متميزة من الأفلام الطويلة من المنطقة والعالم، والتي حصلت على دعم من قبل المؤسسة. وتساهم هذه البرامج التفاعلية في تعزيز التزام المؤسسة بدعم الأصوات المتنوعة وتعزيز الحوار الثقافي الهادف.