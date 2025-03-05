إيلاف من القاهرة: قالت الممثلة المصرية إلهام شاهين، إنها لا تعتبر الرئيس السوري السابق بشار الأسد مجرما، معربة عن تشككها في مشاهد السجون والتعذيب التي خرجت على وسائل الإعلام.

وقالت شاهين في مقابلة في برنامج "سابع سما" إنها "لا تعتبر بشار الأسد مجرما".

وعند سؤالها عن مشاهد السجون والتعذيب قالت: "الله أعلم بالحقيقية هناك من يقول أشياء وهناك من يقول عكسها".

وتابعت : "رأينا أناس يمثلون ويفبركون، بالطبع ليس كل شيء تمثيل، لكني لا أعرف أصدق من ولا أصدق من، فلن أقحم نفسي في هذه المسألة وهي مسألة لا تخصني".

وبررت إلهام شاهين دعمها لبشار الأسد قائلة: "ساندت بشار الأسد لأنه كان يحارب الإرهاب".

وبينت أنه: "أي رئيس دولة يحارب الإرهاب سأكون في صفه بالتأكيد، وما أفهمه وأعرفه أن هناك قرابة 35 جنسية من داعش وغير داعش كانوا داخل سوريا وهؤلاء مأجورون دفع لهم أموالا وهي حقائق تتكشف".

ولفتت إلى موقفها لحظة إسقاط حكم الأسد: "عند سقوط بشار الأسد لم أفعل شيئا فالدنيا كلها تتغير حولنا ونحن نبقى نشاهد".

وتابعت: "عند رحيل الرئيس من منصب هو خير له لأنه لا يوجد رئيس في أي بلد مستمتع بوجوده في السلطة".