إيلاف من لوس أنجلوس: صحيح أنها رسمت ابتسامة "المنافسة الشريفة" على وجهها في لحظة الصدمة، حينما تم الإعلان عن فوز مايكي ماديسون بأوسكار أفضل ممثلة ليلة أمس، إلا أن ديمي مور التي كانت واثقة أنها ليلتها التاريخية وأنها ستفوز بأول أوسكار في مشوارها الفني، أصبحت محطمة القلب، وتشعر بحزن كبير.

ووفقاً للصحافة الأميركية فإن ديمي مور "محطمة القلب" بسبب خسارة جائزة الأوسكار لأفضل ممثلة لعام 2025، وقال مصدر مقرب منها إنها " تشعر بخيبة أمل كبيرة"

لا تستطيع ديمي مور إلا أن تشعر بالحزن الشديد بعد خسارتها جائزة أفضل ممثلة في حفل توزيع جوائز الأوسكار لعام 2025 أمام نجمة فيلم "أنورا" مايكي ماديسون، وفقًا لما ذكره مصدر حصري لموقع Page Six.

وبعد فوزها بجائزة غولدن غلوب في نفس الفئة، قالت نجمة فيلم "Substance" إنها "كانت متفائلة حقًا بأنها قد ضمنت هذا الأوسكار لأول مرة في تاريخها الفني الكبير"، حسبما قال المصدر المطلع.

"ديمي تتأثر بشدة بهذه الخسارة لأنها شعرت أن هذه كانت فرصتها الأخيرة للفوز بجائزة الأوسكار".

وتقول مصادر لموقع Page Six إن الممثلة الشهيرة، البالغة من العمر 62 عامًا، " سعيدة للغاية من أجل مايكي وجميع النساء الأخريات اللاتي تم ترشيحهن لهذه الجائزة، ولكن بالطبع، كان من المخيب للآمال للغاية عدم سماع اسمها."

وبحسب المصدر المطلع، " جاء عدد كبير من الأشخاص إلى ديمي لإظهار حبهم ودعمهم لعملها".ولم تستجب لطلب التعليق على خسارتها للأوسكار.

تم ترشيح مور وماديسون لواحدة من أكثر الجوائز المرغوبة في تلك الليلة إلى جانب فرناندا توريس عن فيلم "أنا لا أزال هنا"، ونجمة "إميليا بيريز" كارلا صوفيا جاسكون، والممثلة سينثيا إيريفو عن فيلم "ويكيد".

بدت نجمة فيلم "Ghost" منزعجة بشكل واضح وتوترت عندما سمعت اسم الشابة البالغة من العمر 25 عامًا يُنادى به فوق اسمها، وفقًا لمقطع فيديو تمت مشاركته على X.

وبعد أن شقت طريقها إلى المسرح في حالة ذهول، تحدثت ماديسون إلى الحاضرين وهي تمسك بجائزتها ، قائلة: "هذا أمر سريالي للغاية. لقد نشأت في لوس أنجلوس، لكن هوليوود كانت دائمًا بعيدة عني، لذا فإن التواجد هنا، والوقوف في هذه الغرفة اليوم، أمر لا يصدق حقًا".

كما خاطبت ممثلة فيلم "سكريم" زملائها المرشحين قائلة: "أريد أيضًا أن أشيد بالعمل المدروس والذكي والجميل والرائع الذي قام به زملائي المرشحين. يشرفني أن يتم تكريمي إلى جانبكم جميعًا".وأضافت: "هذا حلم أصبح حقيقة. ربما سأستيقظ غدًا".