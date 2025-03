أعلنت جوائز الأوسكار 2025 في نسختها الـسابعة والتسعين في حفل احتضنه مسرح دولبي في هوليوود، والذي شهد الحفل الذي بدأ في وقت متأخر من ليل الأحد واستمر حتى وقت مبكر من صباح يوم الاثنين.

وتصدر فيلم Anora "أنورا" قائمة الفائزين بجوائز الأوسكار بعد فوزه بخمس جوائز بينها ثلاث جوائز في الفئات الرئيسية لأفضل فيلم وأفضل مخرج وأفضل ممثلة.

ويحكي فيلم "أنورا" بطولة مايكي ماديسون وإخراج المخرج الأمريكي شون بيكر قصة راقصة تعرّ تتزوج من ابن أحد الأثرياء الروس حيث تواجه ازدراءً طبقياً من عائلة زوجها فاحشة الثراء.

وشكّل فوز ماديسون المفاجأة الأكبر خلال احتفال توزيع الحوائز، إذا تقدّمت على النجمة ديمي مور التي كانت تُعتبر الأوفر حظاً عن دورها في فيلم The Substance "المادة"، وكذلك على سينثيا إريفو في فيلم Wicked "ويكد" وفرناندا توريس في فيلم I'm Still Here "ما زلت هنا".

كما فاز أدريان برودي بجائزة الأوسكار لأفضل ممثل عن تجسيده لشخصية مهندس معماري مجري يهاجر إلى الولايات المتحدة بعد النجاة من الهولوكوست في فيلم The Brutalist "الوحشي".

وبذلك، ينال الممثل هذه الجائزة المرموقة للمرة الثانية في مسيرته، بعد 22 عاماً من فوزه بها عن دوره في The Pianist "عازف البيانو" الذي أدى فيه شخصية أحد الناجين من الهولوكوست.

وحصدت النجمة زوي سالدانا جائزة أوسكار أفضل ممثلة مساعدة، فيما حصد فيلم Wicked "ويكد" أفضل تصميم إنتاج ونال جائزة أفضل مونتاج فيلم Anora "أنورا".

وحصد فيلم The Substance "المادة" جائزة أوسكار أفضل مكياج، فيما فاز فيلم flow "الفيضان" بجائزة أفضل رسوم متحركة.

الفيلم الفلسطيني "لا أرض أخرى" يفوز بجائزة الأوسكار لأفضل فيلم وثائقي

EPA باسل عدرا (أقصى اليمين)، حمدان بلال (الثاني من اليمين)، ثم راشيل سزور، يوفال أبراهام (أقصى اليسار)

وفاز الفيلم الفلسطيني No Other Land "لا أرض أخرى" بجائزة الأوسكار لأفضل فيلم وثائقي، وشهدت السجادة الحمراء لحفل توزيع جوائز الأوسكار، حضور صناع الفيلم الوثائقي وارتدى الصناع الكوفية الفلسطينية وحملوا الأعلام الفلسطينية.

والفيلم من إخراج أربعة مخرجين هم: باسل عدرا، وحمدان بلال، وراشيل سزور ويوفال أبراهام، ويدور الفيلم حول "محاولات الاحتلال الإسرائيلي طرد الفلسطينيين في قرية مسافر يطا" بالضفة الغربية المحتلة.

ويدور الفيلم حول حياة الناشط الفلسطينيي باسل عدرا الذي يُسجِّل بكاميرته تدمير منازل قريته على يد الجيش الإسرائيلي بهدف تحويل المنطقة إلى منطقة تدريب عسكرية. وخلال هذا التوثيق تنشأ صداقة غير متوقعة بينه وبين يوڤال، الصحفي الإسرائيلي، مما يُبرز التباين الكبير بين ظروف حياتيهما؛ حيث يواجه باسل القمع والعنف المستمر، بينما يتمتع يوڤال بالحرية والأمان.

وقال المخرج الفلسطيني باسل عدرا، على منصة المسرح بعد الفوز "منذ شهرين تقريباً، أصبحت أباً، وأملي لابنتي ألا تعيش نفس الحياة التي أعيشها الآن"، وأضاف "ندعو العالم إلى اتخاذ إجراءات جادة لوقف الظلم والتمييز العرقي".

فيما فاز The Only Girl in the Orchestra "الفتاة الوحيدة في الأوركسترا" بجائزة الأوسكار لأفضل فيلم وثائقي قصير.