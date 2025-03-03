إيلاف من القاهرة: أثار اللاعب المصري الدولي محمد صلاح قلق جماهير نادي ليفربول بعد نشره صورة على منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي، خلال تعليقه زينة رمضان برفقة ابنته مكة.

فصور صلاح الأخيرة على إنستغرام ومنصة "إكس" أثارت مخاوف مشجعي فريق ليفربول، أثناء وضع زينة شهر رمضان مع ابنته، وظهر وهو يتوازن على طرف أريكته.

هذا المشهد دفع زميله في الفريق إبراهيما كوناتي إلى التعليق على منشوره قائلاً: "أخي، كن حذرًا من فضلك".

ولم يكن كوناتي الوحيد الذي أصابه القلق من منشور صلاح، وظهوره واقفا على حافة الأريكة "الكنبة" لتعليق زينة رمضان رفقة ابنته مكة، حيث تخشى جماهير ليفربول حدوث إصابة محتملة لنجمهم، فحثوه على توخي الحذر.

فتوالت التعليقات على منشور صلاح وصورته، وقال أحد المشجعين: "انزل عن تلك الأريكة أيها المجنون، هناك لقب دوري يجب الفوز به". وكتب آخر: "هل يمكننا توفير شبكة أمان لصلاح من فضلكم؟". بينما قال آخر: "إصابة غريبة عندما يعلق مو في الزينة".

موسم ثري وإيقاف بسبب الصيام

من الجدير بالذكر أنه في عام 2023، أعلن الدوري الإنجليزي الممتاز أنه سيتم إيقاف المباريات مؤقتًا خلال شهر رمضان لتمكين اللاعبين المسلمين من الإفطار بعد غروب الشمس.

ويصوم محمد صلاح وإبراهيما كوناتي خلال ساعات النهار، مما يستدعي توقف المباريات لفترة قصيرة للسماح لهم بتناول الطعام والشراب.

يذكر أن محمد صلاح يقدم أحد أفضل مواسمه في مسيرته، حيث سجل 30 هدفاً وقدم 22 تمريرة حاسمة في جميع المسابقات مع "الريدز"، مما يجعله في سباق المنافسة بقوة على جائزة الكرة الذهبية لعام 2025.

