إيلاف من القاهرة: قال وزير الخارجية المصري، بدر عبد العاطي إن خطة إعادة إعمار غزة التي أعدتها مصر، والتي تضمن بقاء الفلسطينيين على أرضهم، جاهزة وسيتم عرضها في القمة العربية الطارئة التي ستعقد في القاهرة يوم الثلاثاء.

إعادة إعمار غزة

الدول العربية، التي سارعت إلى رفض خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التي تقترح أن تتولى الولايات المتحدة السيطرة على غزة وإعادة توطين الفلسطينيين، تعمل على تنسيق هجوم دبلوماسي لمواجهة هذه الفكرة.

وقال ترامب في خطته التي أُعلن عنها في 4 فبراير، في ظل هدنة هشة بين إسرائيل وحماس، إنه يبدو أنه تراجع عن السياسة الأمريكية طويلة الأمد في الشرق الأوسط التي كانت تركز على حل الدولتين، وهو ما أثار غضب الفلسطينيين والدول العربية.

وأضاف عبد العاطي أن مصر ستسعى للحصول على دعم دولي وتمويل لتنفيذ الخطة، مشددًا على الدور الحاسم لأوروبا، خصوصًا في تمويل إعادة إعمار غزة.

وقال في مؤتمر صحفي مع المفوضة الأوروبية لشؤون البحر الأبيض المتوسط، دوبرافكا سويسا: "سنجري محادثات مكثفة مع الدول المانحة الكبرى بمجرد اعتماد الخطة في القمة العربية القادمة."



وقف إدخال المساعدات لغزة

وقد منعت إسرائيل يوم الأحد دخول شاحنات المساعدات إلى غزة، حيث تصاعدت الأزمة المتعلقة بالهدنة التي أوقفت القتال خلال الأسابيع الستة الماضية. وقال عبد العاطي إن استخدام المساعدات كأداة للعقاب الجماعي لا يمكن السماح به.

انتهت المرحلة الأولى من اتفاق الهدنة الهشة هذا الأسبوع. وأكد عبد العاطي التزام مصر بالهدنة التي تم الاتفاق عليها في البداية، والتي كان من المقرر أن تنتقل إلى المرحلة الثانية. وقال: "سيكون الأمر صعبًا، لكن بالإرادة الطيبة والعزيمة السياسية، يمكن تحقيق ذلك".

وكان مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو قد أعلن في وقت سابق أنه اعتمد اقتراحًا أمريكيًا بخصوص هدنة مؤقتة في غزة خلال فترتي رمضان وعيد الفصح. وأضاف عبد العاطي أنه بعد القمة المقررة يوم الثلاثاء، سيعقد وزراء خارجية الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي اجتماعًا عاجلًا في السعودية لمناقشة كيفية تقديم الخطط.

وقال: "سنتأكد من أن نتائج القمة العربية ستُعرض للعالم بأفضل طريقة ممكنة".

