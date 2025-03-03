إيلاف من واشنطن: في تعليق طريف على شاشة "فوكس نيوز" Fox News، قالت متحدثة البيت الأبيض كارولين ليفيت إن الرئيس دونالد ترامب استمتع بتناول وجبة الطعام التي تم إعدادها لنظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بعد أن ألغى الغداء المشترك عقب المشادة الكلامية الحادة بينهما.

وقالت ليفيت في المقابلة التلفزيونية: "لقد استمتع الرئيس بالغداء، لقد تناول اليوم غداء زيلينسكي بالمعنى الحرفي والمعنى المجازي".

ووفقا للمتحدثة باسم البيت الأبيض، ألغى ترامب الغداء المشترك بعد أن توصل إلى استنتاج مفاده أن زيلينسكي غير مستعد لإجراء مناقشات جادة حول تسوية سلمية.

وكان نائب رئيس موظفي البيت الأبيض دان سكافينو، كشف عن محتويات قائمة طعام الغداء الذي كان من المفترض أن يحضره الوفد الأوكراني برئاسة زيلينسكي، موضحاً أن القائمة شملت دجاجا مشويا مع إكليل الجبل، مع سلطة خضراء تحتوي على الطماطم والملفوف والهليون. وكان من المقرر أن تشمل الحلوى كريم بروليه والتوت المتنوع والبسكويت بالحمضيات.

واتهم ترامب، الجمعة، في البيت الأبيض أمام الكاميرات، زيلينسكي بأنه "وضع نفسه في موقف سيئ جدا"، وطالبه بتحقيق السلام مع روسيا.

ونشب بينهما جدال سرعان ما تحول إلى مشادة كلامية حادة، حيث أشار ترامب إلى عدم احترام زيلينسكي للولايات المتحدة، بينما لفت فانس انتباه زيلينسكي إلى أنه أغفل توجيه الشكر لواشنطن على دعمها المستمر لكييف.

وتم إلغاء المؤتمر الصحافي المشترك الذي كان مقررا لترامب وزيلينسكي بعد الانتهاء من المباحثات، فيما شوهد الرئيس الأوكراني وهو يغادر البيت الأبيض، متبوعاً بأعضاء الوفد الأوكراني.