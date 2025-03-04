إيلاف من بيروت: أثار مسلسل "بالدم" بطولة الفنانة اللبنانية ماغي بو غصن وكتابة ندين جابر وإخراج فيليب أسمر، الجدل بعد اتهامات للكاتبة باقتباس القصة من قصة حقيقية تعود لشابة لبنانية تدعى غريتا الزغبي.

وظهرت غريتا قبل سنوات على وسائل إعلام لبنانية لتخبر قصتها التي اكتشفت فيها بعد 40 سنة أنها ليست ابنه والديها، وأنه تمّ استبدالها في المستشفى.

في المسلسل تكتشف غالية التي تلعب شخصيتها الممثلة ماغي بو غصن أنّ ابنتها مريضة تلاسيميا، فتخضع والعائلة كلها للفحص، يتبيّن أنها تحمل المرض الوراثي ووالداها لا يحملانه، ما أدّى إلى الشك في أنها ليست ابنة والدها أو أنها ابنة متبناة.

بدورها غريتا الزغبي هي سيدة لبنانية اكتشفت بعد 40 عامًا أنها ليست الابنة البيولوجية للعائلة التي ربتها.

اكتشفت الحقيقة في عام 2019، بعد إنجابها ابنتها، إذ لاحظت للمرّة الأولى أنّ زمرة دمها A في حين أنّ زمرة دم العائلة كلها O ما يعني طبياً أنها إما ابنة رجل آخر أو أنها متبناة.

وعبّر العديد من المتابعين عن انزعاجهم من تحويل هذه القصة إلى عمل درامي دون إذن أو تنويه.

بينما دافع آخرون عن المسلسل، مؤكدين أن الدراما تستلهم أحداثها من الواقع، وأن تحويل قصة مؤثرة إلى عمل فني يمكن أن يكون وسيلة لنقل قضايا اجتماعية مهمة.