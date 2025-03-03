إيلاف من الرياض: حضر المخرج والممثل السعودي حكيم جمعة حفل الأوسكار في دورته الـ97 الذي أقيم على مسرح دولبي في هوليوود، تجربة وصفها بأنها "حلم أي شخص يعمل في مجال السينما"، مضيفًا: "آمل في المرة المقبلة أن أحضر كمرشّح للجائزة وليس كضيف".

ترشيحات وتفضيلات

بالنسبة لخياراته الشخصية للفائزين، رشّح جمعة The Brutalist وThe Substance لجائزة أفضل فيلم، كما رأى أن أدوين برودي وديمي مور يستحقان التتويج بجائزتي أفضل ممثل وممثلة عن دوريهما في الفيلمين المذكورين. أما جائزة أفضل مخرج، فرأى أن برادي كوربيت (Brady Corbet) قدّم عملًا استثنائيًا في The Brutalist ويستحقها بجدارة.



هل تصل السينما السعودية إلى الأوسكار قريبًا؟

في ظل غياب أي فيلم سعودي عن المنافسة هذا العام، أكد حكيم جمعة أن السينما السعودية تملك كل المقومات للحضور في المحافل العالمية، متوقعًا أن يتم ترشيح فيلم سعودي لجائزة الأوسكار في الدورة المقبلة عن فئة "أفضل فيلم أجنبي".



وقال جمعة: "نحن نروي قصصًا عالمية بنكهة محلية، ولدينا إمكانيات كبيرة. السينما السعودية قادرة على الوصول إلى الأوسكار وغيرها من الجوائز العالمية".



وأشار إلى دعم المملكة المتزايد لصناعة السينما، مستشهدًا بتصوير أفلام عالمية في السعودية، مثل "قندهار" و"شيري" (Cherry)، وكشف عن الفرص الكبيرة التي توفرها استوديوهات الحصن بيغ تايم التي افتُتحت حديثًا لاستقطاب الإنتاجات العالمية.

فيلمان سعوديان يستحقان الأوسكار

وعند سؤاله عن الفيلم السعودي الذي يرشّحه لجوائز الأوسكار، اختار حكيم جمعة فيلم "هوبال" للمخرج عبد العزيز الشلاحي، مشيدًا بقدرته على تقديم "قصة محلية بأسلوب عالمي"، بالإضافة إلى فيلم "أحلام العصر" للأخوين قدس.



وأضاف: "نملك سينما قوية ومتطورة، وأتمنى أن يأتي اليوم الذي أفوز فيه بالأوسكار وأهدي هذه الجائزة لوطني، المملكة العربية السعودية".



أعمال مرتقبة

عن مشاريعه المستقبلية، أعلن عن انتهائه من كتابة فيلم سينمائي جديد سيقوم بإخراجه قريبًا، بعد تجربته في إخراج المسلسلات لأول مرة عبر مسلسل "طراد"، وعمله في الإخراج السينمائي من خلال فيلم "كيان".



وعلى صعيد التمثيل، يشارك جمعة في السباق الرمضاني من خلال مسلسل "يوميات رجل عانس"، الذي يعد أحد أبرز الأعمال المنتظرة في الموسم الرمضاني المقبل.