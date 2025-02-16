إيلاف من نيويورك: تحدثت مؤثرة السوشيال ميديا والكاتبة الأميركية المحافظة آشلي سانت كلير والتي تدعي أنها أنجبت طفلاً من إيلون ماسك عن علاقتها مع مالك شركة ومنصة X ومستشار الرئيس الأميركي.

وفي مقابلة حصرية من شقتها الفاخرة في مانهاتن يوم السبت، ادعت آشلي سانت كلير لصحيفة "نيويورك بوست" أن قطب تسلا وسبيس إكس البالغ من العمر 53 عامًا أراد إبقاء طفلهما سرًا.

"طفلي هو الشيء الأكثر مثالية الذي حدث لي. "لن أغير أي شيء"، قالت سانت كلير، البالغة من العمر 26 عامًا.

أحدثت سانت كلير ضجة على الإنترنت عندما نشرت على موقع X أنها أنجبت طفل من إيلون ماسك قبل 5 أشهر، وهو الأمر الذي قالت إنها أُجبرت على نشره، والافصاح عنه بسبب مراسلي الصحف الشعبية المتطفلين.

إيلون ماسك لا يعترف

ولم يعترف إيلون ماسك بعد بهذا الطفل، وعلى الرغم من معرفته بما نشرته آشلي سانت كلير، فقد جاء الرد من جانبه بنشر العديد من المنشورات غير ذات الصلة بالأمر على X منذ أن أعلنت عشيقته المزعومة تفاصيل علاقتها معه.

وقال ممثلها براين جليكتش في بيان يوم السبت : "من المخيب للآمال أن مراسل صحيفة شعبية، الذي هاجم آشلي وعائلتها مرارًا وتكرارًا، جعل من المستحيل إكمال هذه العلاقة بشكل سري".

"نحن ننتظر من إيلون أن يعترف علنًا بدوره الأبوي مع آشلي، لإنهاء التكهنات غير المبررة، وآشلي تثق في أن إيلون ينوي إنهاء اتفاق السرية بسرعة، بما يخدم مصالحهما ورفاهية وأمن الطفل الذي يتقاسمانه.

تفاصيل التعارف والعلاقة بينهما

وتعد المنصة، التي اشتراها ماسك مقابل 44 مليار دولار في عام 2022، هي المكان الذي تقاطعت فيه مسارات آشلي سانت كلير وإيلون ماسك لأول مرة في آيار (مايو ) 2023، وفقًا لسانت كلير.

"كان إيلون ماسك مضحكا للغاية. لقد كان ذكيا وواقعيا للغاية. لقد بدأ الأمر بتفاعلات X ثم انزلق إلى إرسال رسائل مباشرة لي"

في ذلك الوقت، لم تكن لديها "اهتمام كبير بإيلون" باستثناء استحواذه على تويتر. لقد عرفت لأول مرة عن الملياردير بفضل "صديقها المثلي" الذي طلب منها في كثير من الأحيان مشاهدة مقاطع فيديو لإطلاق صواريخ SpaceX الخاصة بماسك.

"وفي مرحلة ما قال لي، ""هل ستزورين سان فرانسيسكو أو أوستن يومًا ما؟"" وتابعت سانت كلير قائلة: "قلت، أنا أعمل في أوستن وتكساس لفترة طويلة". وأضافت أنها كانت تعمل في موقع Babylon Bee، وهو موقع ساخر محافظ، في ذلك الوقت.

وبعد وقت قصير، اتصل الرئيس التنفيذي للموقع سيث ديلون بسانت كلير وطلب منها السفر إلى سان فرانسيسكو في غضون 48 ساعة القادمة، على حد زعمها.

اللقاء الأول في مقر شركة تويتر

وامتثلت سانت كلير للطلب وزعمت أنها التقت ماسك لأول مرة في المقر الرئيسي لشركة تويتر. كانت تبلغ من العمر 24 عامًا وكان ماسك يبلغ من العمر 51 عامًا.

"بعد المقابلة، تلقيت رسالة نصية منه تقول "هل تشعرين بالرغبة في الذهاب إلى بروفيدنس - رود آيلاند الليلة؟"

ومن هناك بدأت العلاقة بينهما، حتى أصبحت حاملاً. وزعمت أنها مُنعت من إخبار أكثر من دائرة مقربة من الأشخاص بأنها حامل.

وتابعت :"لقد قيل لي أن أبقي الأمر سرا، طُلب مني إبقاء الأمر سراً إلى الأب، رافضًا تقديم سبب للسرية أو أي دليل مادي على أن إيلون ماسك هو الأب البيولوجي لطفلنا".

شقة فخمة في الحي المالي

وزعمت سانت كلير أن ماسك قدم لها شقة فخمة في الحي المالي - حيث يمكن أن يرتفع إيجار شقة من غرفتي نوم إلى ما يقرب من 40 ألف دولار، وفقًا لـ StreetEasy - وتفاصيل أمنية ضخمة، ولكن لم يكن هناك رومانسية.

وتقول التقارير إن الأم الشابة أجبرت على قضاء فترة حملها بمفردها.

"كنت معزولة تمامًا أثناء حملي، وكل ما اعتدت أن أفعله لم أعد قادراً على فعله بعد الآن. "لقد قيل لي ألا أخبر أحدًا".

وفي نفس الوقت تقريبًا مع حملها، اختفى حساب الكاتبة والمؤثرة على موقع التواصل الاجتماعي إنستغرام لعدة أشهر، حتى نشرت صورة من حفل تنصيب الرئيس ترامب في 20 كانون الثاني (يناير).

ويبدو أن الرسائل النصية التي اطلعت عليها صحيفة واشنطن بوست بين سانت كلير وغاريد بيرشال، مدير أموال ماسك، تظهر أنها امتثلت لرغبة الملياردير في حذف اسمها من شهادة الميلاد للحفاظ على الخصوصية والأمن والسرية. ولم يستجب بيرتشال، الرئيس التنفيذي لشركة نيورالينك التي شارك ماسك في تأسيسها، لطلب التعليق.

مضايقات في كل مكان

وقالت إن بعض المعجبين المهووسين بماسك بدأوا على ما يبدو في التكهن بأنها أنجبت طفل الرئيس التنفيذي لشركة تسلا وبدأوا في مضايقتها، سواء عبر الإنترنت أو في الشارع.

"كانت هناك مجموعة من الملاحقين العنيفين للغاية الذين بدأوا في تهديد طفلي الصغير، وكانوا يرسلون لي صورًا له وهو ملطخ بالدماء وأنني سأشهد على دمه وهو يموت ويقولون إنني عاهرة إيلون". قالتها وهي تحاول منع دموعها.

وأكدت سانت كلير أنها كانت مستعدة للبقاء صامتة لأن ذلك من شأنه حماية خصوصية مولودها الجديد أيضًا - حتى بدأت إحدى الصحف الشعبية، التي رفضت ذكر اسمها، في التجسس.

وهذا ما دفعها إلى إطلاق إعلان صادم يوم الجمعة، متهمة وسائل الإعلام بمحاولة إيذاءها وطفلها.

عام كامل من السرية

"من الصعب جدًا التقليل من مقدار ما أعالجه في الوقت الحالي. أنا حزينة لأن وسائل الإعلام أجبرتني على فعل هذا الآن. ولكن هناك أيضًا شعور بالارتياح لأنني أُجبرت على العيش في سرية لمدة عام تقريبًا من حياتي"، كما كتبت.

"لا أستطيع أن أشرح نوع الألم الأساسي الذي تشعرين به كأم وتتحدثين إلى الناس ويسألونك عن طفلك، وعليك أن تكذبي وتحملي عبء هذا السر".

"لقد تجاهلها"

ورغم الدراما، فإن سانت كلير تشعر بالرضا تجاه قرارها بالكشف عن الأمر علناً، لكنها تأمل أن يسمح لها هذا الكشف بمنح طفلها حياة طبيعية.

"كل العلاقات تقريبا في حياتي كانت فاشلة وغير صادقة لأنني لم أستطع أن أخبرهم بما يحدث. لم يخرج طفلي للتنزه خارجًا أبدًا - منذ خمسة أشهر. لم أتمكن أبدًا من أخذ طفلي في نزهة. وتابعت "كنت خائفة من أن يرى أحد أن لدي طفلًا ".

وطلب سانت كلير إبقاء اسم الطفل وجنسه سرا، لكنه كشف أنهم سعداء وبصحة جيدة، وتابعت :"أنا أم جيدة".