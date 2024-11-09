إيلاف من دبي: في شراكة ملهمة، تبرز روح الأناقة والابتكار التي تجمع بين ساعات هوبلو الراقية وأسلوب رحمة رياض الفريد، لتفتح آفاقًا جديدة من الفخامة العصرية.

تفتخر هوبلو باختيار المغنية العراقية رحمة رياض كصديقة جديدة للعلامة، مستعرضة معها روح الإبداع والرقيّ ضمن جلسة تصوير غنية بالدرجات الأحادية. تتلألأ رحمة بساعة *Big Bang One Click King Gold White Diamonds*، المصنوعة من ذهب كينغ غولد ومرصّعة بـ36 حبّة ماس، مع نظام "وان-كليك" لتبديل الأحزمة. تجمع هذه القطعة بين الفخامة والحداثة، مثلما تجمع رحمة بين موهبتها وحضورها الآسر.

فن التصميم

في لقطات آسرة، ترتدي رحمة ساعة Big Bang Steel Blue Diamonds، المصنوعة من الفولاذ المقاوم للصدأ والمرصّعة بـ128 حبّة ماس براقة. هذه القطعة ليست مجرد ساعة، بل تجسيد للثورة الفنية التي أحدثتها هوبلو في عالم الساعات، كما أحدثت رحمة رياض تحولاً فنياً بمسيرتها المميزة.