إيلاف من لندن: في صيف 2023، لم يكن ماكسيميليان بوسير، مؤسس دار الساعات المستقلة "إم بي آند إف"، يبحث عن شراكة جديدة، لكنه وجدها صدفةً بين صفحات مجلة. كان هناك: ينكا إيلوري، الفنان البريطاني-النيجيري، بأعماله التي تنبض لونًا وتفاؤلًا وجرأة. ستة أيام فقط كانت كافية لانتقال الفكرة من الصفحة إلى الواقع، من الفن إلى الميكانيكا، ومن الخيال إلى معصم اليد.

النتيجة: "ماد 1إس" – إصدار خاص بثلاثة نماذج محدودة، يمثل لقاءً نادرًا بين فن السرد البصري والهندسة الدقيقة، يحمله شعار واحد: "ازرع أحلامك".

ينكا إيلوري: اللون كقوة ناعمة

ينكا إيلوري لا يصمم فقط. هو يروي.

كل عمل له – من ساحة لعب، إلى جسر، إلى سترة منتفخة – يقول شيئًا عن الأمل، عن الذاكرة، عن الانتماء، عن الخيال. تراثه النيجيري، وملاحظاته الدقيقة لحياة المدن، منحته لغة بصرية خاصة، يتحدث فيها اللون مع الضوء، ويتحرك التصميم كفكرة لا كزخرفة.

بالنسبة إليه، الشجرة رمز مركزي. ليست مجرد شكل زخرفي، بل استعارة للصبر، للنمو، للحلم الذي يحتاج وقتًا كي يتفتح. تلك هي الفكرة التي زرعها في تفاصيل ساعة "ماد 1إس".

كيف تُبنى ساعة على مبدأ؟

"ماد إيديشنز" ليست دار ساعات تقليدية. و"ماد 1إس" ليست مجرد تطوير لنموذج سابق. إنها سلسلة من ثلاث ساعات، كل واحدة منها تحمل طيفًا لونيًا وموضوعًا بصريًا:

"الشمس": الأصفر يتقاطع مع الأخضر

"الماء": الأزرق الداكن يتدرج نحو السماوي

"الطبيعة": الأرجواني يلاقي الأحمر

الدوّار مصنوع من التيتانيوم، مزخرف بشكل شجرة، خضع لعملية أكسدة كهربائية تمنحه ألوانه الزاهية. كل عنصر يعكس الفكرة: النمو، الحركة، البهجة.

على السطح، نقش واضح: Grow Your Dreams

وفي الداخل، حركة "جي101" السويسرية الصنع من "لاجو-بيريه"، باحتياطي طاقة 68 ساعة، تضمن أن لا شيء يتوقف قبل أن يأخذ مداه.

المواصفات التقنية

الحركة: أوتوماتيكية، كاليبر G101، 24 جوهرة، 68 ساعة احتياطي طاقة

العلبة: فولاذ مقاوم للصدأ 316L، بقطر 42 ملم، وارتفاع 15 ملم

الزجاج: كريستال سافيري بطبقة مضادة للانعكاس

مقاومة الماء: حتى عمق 30 متراً

الدوّار: من التيتانيوم، مزخرف، ملوّن بثلاث درجات

الإطار: مملوء بمادة HyCeram

الحزام: مزدوج، أحدهما بلونين غير متطابقين، والآخر أبيض قابل للتبديل

تصميم لا يتوقف عند الميناء

الإطار، بلمساته الملوّنة من مادة "هاي سيرام"، يدخل لوناً لم يُدرج من قبل في ساعات "ماد". لا طلاءات تقليدية هنا، بل سيراميك سائل يُصب بدقة ويُصقل يدوياً.

كل ساعة تأتي مع حزامين:

الأول مطاطي بلونين غير متطابقين، منقوش بأوراق الشجر

والثاني أبيض، أنيق، قابل للتبديل

حتى داخل العلبة، لا تخلو التفاصيل من حسّ الحكاية: لوحات ألومنيوم متموجة، تأثيرات ثلاثية الأبعاد، وتشطيب يعكس حرفية لا تستعجل الزمن.

"ماد إيديشنز": من بريد إلكتروني إلى جائزة عالمية

القصة بدأت عام 2021 برسالة إلكترونية. لم يكن هناك مؤتمر صحفي أو حملة إطلاق. فقط تصميم شاركه بوسير مع مجتمع "إم بي آند إف".

ثم جاء الطلب.

ثم الحماس.

ثم ساعات "ماد 1 بلو"، "رِد"، و"غرين".

كل دفعة بيعت عبر قرعة إلكترونية، شارك فيها الآلاف من محبّي الساعات المستقلة.

وفي عام 2022، فازت العلامة بـ**"جائزة التحدي"** ضمن مسابقة "جنيڤ الكبرى لصناعة الساعات" (GPHG)، عن أفضل ساعة بسعر دون 3500 فرنك سويسري.

المستقبل: لا قواعد، فقط إبداع

في مارس 2024، دخلت "ماد إيديشنز" مرحلة التعاونات الفنية مع المصمم الفرنسي جان شارل دو كاستلباجاك. والآن، مع ينكا إيلوري، تأخذ التعاون إلى مستوى أكثر رمزية وحسّاً.

قال إيلوري عن التجربة:

"الساعات مرئية للجميع، لكن علاقتك بها خاصة جدًا. أنت فقط من يعرف ما تمثله."

في "ماد 1إس"، لا يوجد فصل بين الميكانيكا والمعنى. كل تفصيل هو قرار، وكل لون هو رسالة. التصميم هنا لا يكتفي بأن يكون جميلاً أو مفيداً، بل يدفعك لتفكر:

هل الوقت شيء نستهلكه؟ أم نزرعه؟