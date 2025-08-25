إيلاف من بيروت: لم يكن هذا الزفاف كغيره من حفلات الزواج التقليدية. فوق قمة جبل إلبروس، الأعلى في أوروبا، تزوج الشاب الروسي أنطون من حبيبته كريستينا وسط الثلوج والرياح العاتية، متحدّيين قسوة الطبيعة بقوة الحب.

وبحسب ما أفادت به وكالة نوفوستي، فقد تم تسجيل الزواج رسميًا على ارتفاع 5080 مترًا فوق سطح البحر، بإشراف لوبوف أحمدوفا، رئيسة مكتب التسجيل المدني في منطقة إلبروس بالقوقاز الروسي.

ورغم الأحوال الجوية الصعبة التي شملت أمطارًا غزيرة، عواصف رعدية، وتساقطًا كثيفًا للثلوج، أصرّ العروسان على إتمام المراسم دون تأجيل.

وابتسم كل من أنطون وكريستينا للكاميرات وقلبيهما مفعمان بفرح الانتصار على الظروف، في مشهد وصفته وسائل الإعلام الروسية بأنه "أيقونة رومانسية فوق السحاب".

ذكرى جبلية

لم يكن اختيار الموقع صدفة، فقد ارتبط هذا الجبل في ذاكرة الثنائي منذ زيارتهما الأولى عام 2020، حين وقعا في حب المكان بجماله الطبيعي المذهل. ثم عاد أنطون عام 2025 ليطلب يد كريستينا على ارتفاع 5100 متر، ليكمل رحلتهما بالتتويج على القمة نفسها.

سقف المغامرين

جبل إلبروس، الذي يبلغ ارتفاعه 5642 متراً في قمته الغربية، يُعد الأعلى في أوروبا وأحد "القمم السبع" التي يحلم متسلقو الجبال ببلوغها. يقع ضمن سلسلة جبال القوقاز في جمهورية قبردينو-بلقاريا بجنوب روسيا، على مقربة من الحدود الجورجية، وهو بركان خامد يعود آخر ثورانه إلى ما قبل نحو ألفي عام.

الجبل مغطى بالثلوج الدائمة ويُعد وجهة مفضلة للمغامرين من جميع أنحاء العالم، لا سيما بين شهري يونيو وسبتمبر، حين تكون الظروف أكثر استقرارًا.

زفاف في سجل الإعلام

الحدث الغريب لقي اهتماماً واسعاً في الإعلام الروسي، ووفق وكالة نوفوستي، اعتُبر هذا الزفاف رمزا للشجاعة والرومانسية والارتباط العميق بالطبيعة.

أما أنطون وكريستينا، فأكدا أن رحلتهما إلى القمة لم تكن فقط مغامرة بدنية، بل قصة حب ارتفعت حرفياً إلى أعلى نقطة في أوروبا... وأعلى شعور إنساني يمكن أن يُعاش.

المصدر: وكالة نوفوستي الروسية