على شاطئ "أبو تلات" بمحافظة الإسكندرية، تحولت رحلة تدريبية لطلاب إحدى الأكاديميات في مصر، إلى مأساة بعد حادث غرق جماعي مات فيه سبعة طلاب وأصيب ثمانية وعشرون آخرون.

ووقع الحادث يوم السبت في 23 أغسطس/آب 2025، عندما غرق عدد من الطلاب أثناء رحلة تدريبية على الشاطئ في منطقة العجمي بمحافظة الإسكندرية.

وحسبما نقلت صحيفة الشروق المصرية عن والدة إحدى الطالبات المصابات، فقد قررت إحدى الأكاديميات للضيافة الجوية في مصر إجراء معسكر تدريبي إلزامي لطلابها، لتدريبهم على الإسعافات الأولية، إذ أكدت الأم أنه على الرغم من أن ابنتها التحقت بالأكاديمية منذ شهر، إلاّ أنه تمّ إبلاغها بأن المعسكر إجباري.

وأوضحت الصحيفة بأن التدريب كان يشمل الإنقاذ البحري داخل المعسكر الذي يضم 146 طالباً ومشرفاً، "دون توفير تجهيزات أو زي مناسب"، وأشارت في ذات السياق إلى أن الحادث كشف عن أن الأكاديمية لا تمتلك اعتماداً رسمياً، بحسب الصحيفة.

وأثار الحادث ردود فعل واسعة في مصر، سواءً على الصعيد الرسمي أو الشعبي، وسط انتقادات لإجراءات السلامة المتبعة على الشواطئ خاصة في مثل هذا الوقت من العام.

وحول تفاصيل الحادث، أوضح محافظ الإسكندرية، أحمد خالد في تصريحات لوسائل إعلام رسمية، أن الكارثة بدأت حين كانت الفتيات ضمن المعسكر التدريبي تُمارسن رياضة الجري على الشاطئ، قبل أن تندفع اثنتان منهن نحو البحر وبدأت الأمواج بسحبهما، ما استدعى تدخل فرق الإنقاذ.

وقال عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي إن مجموعة من الطلاب في المعسكر، سارعوا لنجدة زميلاتهم اللاتي توجهن إلى البحر، ولقوا حتفهم أيضاً غرقاً أثناء محاولة إنقاذهن، ما تسبب في مقتل سبعة أشخاص على الأقل وإصابة ثمانية وعشرين آخرين.

وأشارت صحيفة اليوم السابع المصرية إلى أن الأجهزة التنفيذية في حي العامرية بمحافظة الإسكندرية أنهت إجراءات تسليم جثامين الطلاب إلى ذويهم عقب صدور تصاريح الدفن من النيابة العامة.

وفيما يتعلق بالمصابين، أوضحت الصحيفة أن 11 حالة تماثلت للشفاء وغادرت المستشفى، بينما مازالت 14 فتاة تحت المراقبة الطبية، من بينهن أربع حالات في العناية المركزة.

"شاطئ أبو تلات من أخطر شواطئ العجمي"

وتعتبر شواطئ غرب الإسكندرية بحي العجمي من أخطر الشواطئ للسباحة خاصة لمن لا يجيدون مواجهة التيارات المائية القوية التي تعرف بـ"الدوامات"، وذلك بسبب الطبيعة الجغرافية الخاصة للمنطقة كما تصفها صحف مصرية.

كما أن شاطئ "أبو تلات" يُعتبر من أخطر شواطئ العجمي، نظراً لقربه من مصب نهر النيل، حيث تختلط مياه النهر العذبة بمياه البحر المالحة، ما يؤدي إلى تكون تيارات مائية قوية ومستمرّة طوال العام.

وبسبب هذه الظروف، تُحظر السباحة في هذا الشاطئ حفاظاً على السلامة العامة.

ومع ذلك، قال محافظ الإسكندرية لوسائل إعلام مصرية، إنه تمّ فرض حظر النزول إلى البحر في العجمي من خلال رفع الراية الحمراء، لكن ذلك لا يمنع التواجد على الشاطئ.

وعبّر رواد مواقع التواصل الاجتماعي عن حزنهم العميق إثر الحادث المأساوي، حيث اعتبرت إحدى التغريدات على موقع إكس، أن المشهد كان "مرعباً"، إذ أن "ما بدأ بمحاولة إنقاذ، انتهى بكارثة حزينة".

المشهد كان مرعب…

بنت نزلت البحر رغم التحذيرات، والباقي جري وراها ينقذها،

والموج العالي كان أقوى من الكل.

اللي بدأ بمحاولة إنقاذ، انتهى بكارثة حزينة

الله يرحم اللي راحوا، ويصبر أهلهم 🙏#شاطئ_أبو_تلات#الإسكندرية pic.twitter.com/eNasFlHudn — 𝕾𝖍𝖎𝖒𝖆𝖆 𝕬𝖇𝖉 𝕰𝖑 𝕾𝖆𝖑𝖆𝖒||| شمياء علام (@shimaaelalam) August 24, 2025

وفي تغريدة أخرى أشار حساب على موقع إكس إلى أن الرايات الحمراء كانت مرفوعة منذ أيام، منتقداً تجاهل البعض لهذه التحذيرات، ومؤكداً أن هذه الكارثة كان بالإمكان تفاديها.

فيما رأى حساب آخر أن حادث شاطئ أبو تلات "أوجع كل أسرة في مصر".

الرايات الحمرا كانت مرفوعة من 3 أيام، يعني البحر خطر وممنوع النزول

بس برضو في حد قرر يخاطر وينزل، والباقي جري ينقذها...

النتيجة: 6 ضحايا و24 تم إنقاذهم بصعوبة 💔

دي مش شجاعة، دي كارثة كان ممكن تتفادى#شاطئ_أبو_تلات#الإسكندرية pic.twitter.com/nQz8CnXxDP — saly El shinawy (@salyelshinawy) August 24, 2025

كما أثار الحادث تساؤلات حول إجراءات السلامة المتبعة على الشواطئ لا سيما الخطرة في مصر، وعبر العديد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي عن قلقهم من خطورة السباحة في شواطئ العجمي بالتحديد.

إذ شارك أحد رواد منصة إكس، تجربته مع السباحة على شواطئ العجمي، حيث كاد أن "يغرق في المنطقة عدة مرات"، مؤكداً أن المكان غير آمن.

فيما ذهب البعض للمطالبة بإغلاق بعض الشواطئ مؤقتاً، خاصة في الإسكندرية ومنطقة العجمي، إذ أن ارتفاع حالات الغرق يستوجب اتخاذ إجراءات عاجلة.

من وقت طويل خطورة الاستحمام فى شواطيء العجمى كانت معروفة منذ الخمسينيات و أنا نفسى كنت حأغرق عدة مرات من التيارات القوية و كنت مرعوب من المكان. اللى مش عارف مش فاهم و ما عندهوش خلفية . المكان مش آمن. — EGRES DRAREG (@wombat209) August 24, 2025

وأعلنت السلطات في المنطقة بالفعل إغلاق شاطئ العجمي، إلاّ أن البعض يرى أن هذا القرار "قد يكون مؤقتاً فقط لتهدئة الرأي العام، قبل أن تعود الأمور إلى ما كانت عليه دون حلول جذرية".

بعد حادثة شباب الاكاديميه قرروا يقفلوا شواطي العجمي بس طبعا زي ما انت بتقول يومين لتهدئة الرأي العام و بعد كده خلاص — لمياء قنصوه (@lamyakonsou15) August 24, 2025

ورغم هذا الحادث والجدل الذي أثاره، أكد محافظ الإسكندرية أن حالات الغرق انخفضت هذا العام بنسبة 70 في المئة مقارنة بالأعوام السابقة، مشيراً إلى استمرار برامج تدريب وتأهيل المنقذين على شواطئ الإسكندرية بهدف تقليل حالات الغرق.

كما أوضح المحافظ أنه تمّ تركيب تسعة حواجز بحرية للحد من قوة الأمواج، مشيراً إلى صعوبة نشرها في مناطق أخرى على طول الساحل بسبب تكلفتها العالية، حسبما نقلت عنه وسائل إعلام مصرية.