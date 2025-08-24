إيلاف من برلين : طعن مهاجر سوري في ألمانيا رجلاً أميركياً بعد تدخله لوقف التحرش، وفي التفاصيل قالت صحيفة "نيويورك بوست" الأميركية :"تعرض مواطن أميركي للطعن على يد مهاجر سوري في ألمانيا بعد أن زعم ​​أنه تدخل لمساعدة راكبتين تعرضتا للتحرش في الترام، بحسب التقارير".

وقالت شرطة ساكسونيا في بيان إن الشاب تعرض للهجوم حوالي الساعة 12:25 صباح الأحد بعد تدخله عندما "تحرش رجلان من مجموعة بسيدات" في الترام في مدينة دريسدن بشرق ألمانيا .

وأظهرت صور من مكان الحادث دماء متناثرة على الترام إلى جانب زجاجات الخمر الفارغة والمناديل التي استخدمها الركاب الآخرون لوقف النزيف.

تم نقل الأميركي الذي لم يتم الكشف عن هويته إلى المستشفى حيث لا تزال حالته غير معروفة.

القبض على السوري

وقالت الشرطة في بيان لها إن "مواطنا أميركيا يبلغ من العمر 21 عاما تدخل وأصيب بسكين على يد أحد الجناة الآخرين في المناوشات التي تلت ذلك".

تم القبض على أحد المشتبه بهم، وهو مواطن سوري يبلغ من العمر 21 عامًا، على بعد أقل من نصف ميل في محطة ترام أخرى للاشتباه في تورطه في الهجوم، على الرغم من أنه لم يتضح بعد ما إذا كان هو منفذ عملية الطعن.

وذكرت الشرطة الألمانية أن رجلاً ثانياً لا يزال هارباً. وأضاف بيان الشرطة "نجري تحقيقات معه ومع الرجل المجهول حتى الآن ، ومن بين أمور أخرى، الإيذاء الجسدي الخطير".

وتقوم الشرطة حاليا بدراسة لقطات كاميرات المراقبة من الترام، وحثت شهود العيان على التقدم بالمعلومات.

"وعلى وجه الخصوص، هناك العديد من ركاب الترام الذين يمكنهم تقديم معلومات حول ما حدث"، بحسب الشرطة الألمانية.

يذكر أن المستشارة الألمانية السابقة أنغيلا ميركل كانت من أشد المتعاطفين مع المهاجرين بصفة عامة، وخاصة هؤلاء الذين أتوا من سوريا، إلا أن كثرة الجرائم من جانب قطاع من المهاجرين جعل حالة الغضب في ألمانيا تتصاعد، وتسبب في تقوية التيارات التي تطالب بطرد المهاجرين في ألمانيا، وفي القارة الأوروبية بصفة عامة.