إيلاف من الرباط: أجرى المغرب تجربة ناجحة لصاروخ EXTRA الذي صممته وطوّرته شركة الصناعات الدفاعية Elbit Systems، حيث أظهرت العملية دقة عالية في إصابة الهدف على مسافة تصل إلى 150 كيلومتراً.

ويبلغ قطر هذا الصاروخ 306 ملم فيما يصل وزن رأسه الحربي إلى 120 كيلوغراماً.

وفي الوقت الذي التزمت الحكومة المغربية وقيادة القوات المسلحة الملكية الصمت بشأن ذلك، علمت" إيلاف المغرب" من مصدر مطلع، أن أبرز ما ميّز هذه المناورات هو الاعتماد على نظام الإطلاق المتعدد PULS الذي جرى إدماجه حديثاً في الجيش المغربي، والذي يتيح قدرات موسّعة، إذ يمكنه تشغيل صواريخ EXTRA، فضلاً عن تمكينه من إطلاق صواريخ Predator Hawk ذات مدى يصل إلى 300 كيلومتر.

وكان المغرب قد وقّع عقداً مع شركة Elbit Systems بقيمة تقارب 150 مليون دولار، يمتد تنفيذه على مدى ثلاث سنوات بهدف تحديث الترسانة العسكرية الهجومية.