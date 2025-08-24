إيلاف من لندن: تستخدم المملكة المتحدة أوامر سحب الجنسية "أكثر من أي دولة أخرى في العالم تقريبًا"، ولكن تُطرح الآن تساؤلات حول دلالاتها على من سافروا إلى سوريا.

تحولت هيئة تحرير الشام (HTS) من حركة جهادية كانت متحالفة سابقًا مع تنظيم القاعدة إلى تشكيل الحكومة الرسمية لسوريا.

كان ذلك تحولًا هائلًا بالنسبة لهم، ولبلدهم، وللشرق الأوسط ككل.

ولكنه قد يكون كذلك أيضًا بالنسبة للبريطانيين الذين ذهبوا إلى سوريا، والذين جُردوا من جنسيتهم نتيجةً لذلك، لأسباب تتعلق بالأمن القومي.

ذهب توقير شريف، المعروف باسم توكس، إلى سوريا عام ٢٠١٢ كعامل إغاثة. اتُهم بالانتماء إلى جماعة تابعة لتنظيم القاعدة، وهو ما ينفيه، وسحبت منه وزيرة الداخلية آنذاك، آمبر رود، جنسيته البريطانية عام ٢٠١٧.

وقال: "حتى الآن، أنا محروم من جنسيتي البريطانية، لكنني لست إرهابيًا مُدانًا - والسبب في ذلك هو رفضنا، ومقاطعتنا، للمحاكم السرية للجنة الاستئناف الخاصة بالهجرة (SIAC)، التي لا تسمح بالاطلاع على أيٍّ من الأدلة المقدمة ضدك".

ومن الأمور التي لطالما طالبتُ بها: "انظروا، ضعوني أمام هيئة محلفين، لنعقد جلسة استماع علنية".

علاقات رغم الحظر

لا تزال هيئة تحرير الشام منظمة إرهابية محظورة، لكن الحكومة البريطانية أقامت الآن علاقات معها.

سافر وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي إلى دمشق للقاء الرئيس السوري المؤقت، الجهادي الذي أصبح فيما بعد، الرجل الذي استبدل اسمه الحركي الجولاني بأحمد الشرع.

إذا رفعت حكومة المملكة المتحدة هيئة تحرير الشام من قائمة الإرهاب، فماذا يعني ذلك لمن فقدوا جنسيتهم بعد اتهامهم بالانتماء إليها؟

يُعدّ الأشخاص الذين انضموا إلى هيئة تحرير الشام مجرد فئة قليلة من بين عشرات الأشخاص الذين سُحبت جنسياتهم - وهي أداة سارعت حكومة المملكة المتحدة إلى استخدامها.

حرمان من الجنسية

ووفقًا لتقرير صادر عن اللجنة البرلمانية المشتركة لحقوق الإنسان، فإن المملكة المتحدة "تستخدم أوامر الحرمان من الجنسية أكثر من أي دولة أخرى في العالم تقريبًا".

بلغت ذروة ذلك في عام ٢٠١٧، وخاصةً فيما يتعلق بسوريا - وخاصةً في حالة الأشخاص الذين انضموا إلى تنظيم الدولة الإسلامية (داعش)، ولعل أشهرهم شميمة بيغوم.

ولأنه لا يمكن جعل الناس عديمي الجنسية تمامًا، ويحتاجون إلى جنسية ثانية، أو أن يكونوا مؤهلين للحصول عليها، فهناك مخاوف من العنصرية فيمن تنطبق عليهم هذه الأوامر.

تمنح دول مثل باكستان وبنغلاديش الجنسية المزدوجة، بينما لا تمنحها دول أخرى. في عام ٢٠٢٢، صرّح معهد العلاقات العرقية بأن "الغالبية العظمى من المحرومين من الجنسية هم رجال مسلمون من أصول جنوب آسيوية أو شرق أوسطية/شمال أفريقية".

الجوانب القانونية الغامضة

قدّمت (سكاي نيوز) طلباتٍ للحصول على معلوماتٍ إلى وزارة الداخلية البريطانية، طالبةً تفصيلاً للجنسيات الثانية لمن حُرموا من الجنسية، لكنّ طلبها رُفض مرتين لأسبابٍ تتعلق بالأمن القومي.

وصرّح جوناثان هول، المراجع المستقل لقوانين الإرهاب، لسكاي نيوز بوجود إشكالياتٍ تتعلق بالشفافية.

وقال: "أعتقد أن هناك مشكلةً عندما يكون هناك أشخاصٌ تكون علاقتهم بالبلد الذي تُركوا فيه فنيةً للغاية، وربما لم يُدركوا قطّ أنهم كانوا يحملون تلك الجنسية من قبل، وربما لم يذهبوا إلى ذلك البلد قط".

واضاف: "أنا وسابقيّ قلنا جميعًا، نظرًا لكثرة استخدام هذه الصلاحية، يجب أن تكون للمراجع المستقل صلاحية مراجعتها. لقد سألتُ، وسأل سلفي، وقيل لنا كلانا لا، لذا أتفق على وجود نقصٍ في الشفافية".

لا تراجع تلقائيا

حتى لو أزالت الحكومة هيئة تحرير الشام من قائمة الإرهاب، فلن يُبطل ذلك تلقائيًا قرارات حرمان الأشخاص من جنسيتهم.

تخلى ماكر جيفورد عن مسيرته المهنية كمصرفي في لندن للانضمام إلى وحدات حماية الشعب الكردية (YPG) كمتطوع أجنبي بين عامي 2015 و2017.

وصرح لشبكة سكاي نيوز أن القرارات "التي اتُخذت منذ سنوات لمصلحة الشعب البريطاني يجب أن تبقى".

وأضاف: "لا يمكننا أن نراجع القضايا السابقة وندقق فيها، ونضيع الوقت والمال لتحديثها".

"لا يمكننا أن نكون ساذجين، لأن نية الخروج، وقرار الخروج بحد ذاته، قرارٌ بالغ الأهمية بالنسبة لهم. لذا، يُظهر ذلك التزامًا عند وجودهم هناك، وإذا شاركوا بنشاط في المنظمات التي اتُهموا بالانضمام إليها، فهذا يتطلب، مرة أخرى، تدريبًا ومثابرة وتفانيًا في سبيل القضية".

ولكن أولئك الذين ولدوا ونشأوا في بريطانيا، وانضموا إلى نفس القضية، وفقدوا جنسيتهم نتيجة لذلك، قد يتساءلون بشكل معقول لماذا يظل الأمر على هذا النحو.

* أعدت هذه المادة وترجمت من موقع قناة (سكاي نيوز) على الرابط:

https://news.sky.com/story/im-deprived-of-my-uk-citizenship-but-im-not-a-convicted-terrorist-13415693