إيلاف من دبي: أعلنت مسابقة ملكة جمال الكون أن فلسطينية ستشارك لأول مرة في المسابقة في وقت لاحق من هذا العام.

نادين أيوب (27 عاماً)، التي تم اختيارها ملكة جمال فلسطين في مسابقة عام 2022، ستشارك في الحدث المقرر في بانكوك في تايلاند في 21 نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل.

وقالت منظمة ملكة جمال الكون لشبكة CNN يوم الاثنين: "نرحب بالسيدة أيوب لتمثيل فلسطين، احتفالاً بالتنوع وتمكين المرأة، إن السيدة أيوب، وهي مدافعة بارعة عن بلدها، ونموذج من فلسطين، تجسد المرونة والتصميم اللذين يميزان مسابقتنا"، كما جاء في البيان.

#نادين_أيوب أوّل فلسطينيّة بتترشح ل #MissUniverse كأوّل تمثيل ل #فلسطين بهيك مسابقة.

نادين توّجت بلقب سيدة فلسطين عام 2022, سبق وأجلت مشاركتها واليوم رجعت وعم تقدم.

كيف بتشوفو هيك خطوه؟ pic.twitter.com/d9BbQXn8On — Jayden.17fr💫 (@jayden5fr) August 20, 2025

وعبر إنستغرام، صرحت أيوب بأنها "تتشرف بالمشاركة". وقالت: "اليوم، أعتلي منصة مسابقة ملكة جمال الكون ليس فقط بلقب، بل بحقيقة. في الوقت الذي تعاني فيه فلسطين من الألم - وخاصة في غزة - أحمل صوت شعب يرفض الصمت".

من هي ملكة جمال فلسطين؟

ستقام مسابقة ملكة جمال الكون، التي تقام الآن في عامها الثالث والسبعين، في مدينة باك كريت، في وسط تايلاند، في 21 نوفمبر (تشرين الثاني).

وأعلنت أيوب (27 عاما) عن مشاركتها الأولى في مسابقة ملكة جمال العالم، في مقطع فيديو على إنستغرام، مرتدية ثوبا تقليديا فلسطينيا من تصميم هبة عبد الكريم.

وكتبت أيوب في تعليقها: "يشرفني أن أعلن أنه لأول مرة على الإطلاق، سيتم تمثيل فلسطين في مسابقة ملكة جمال الكون".

بينما تعاني فلسطين من الألم - وخاصةً في غزة - أحمل صوت شعب يرفض الصمت. أمثل كل امرأة وطفل فلسطيني يحتاج العالم إلى رؤيتهم لقوتهم.

"نحن أقوى من معاناتنا، نحن الصمود والأمل ونبض الوطن الذي يعيش من خلالنا"، كتب أيوب.

الأصل من يافا.. والإقامة في دبي

أيوب، التي تعود أصول عائلتها إلى يافا، أمضت معظم طفولتها بين الضفة الغربية وكندا والولايات المتحدة. حاصلة على بكالوريوس في الأدب وعلم النفس من جامعة ويسترن أونتاريو في كندا، وتعمل مدربة لياقة بدنية معتمدة واستشارية تغذية.

توجت ملكة جمال فلسطين، المقيمة حاليًا في دبي، بلقب ملكة جمال فلسطين عام 2022، وشاركت في مسابقة ملكة جمال الأرض 2022 في الفلبين، مسجلةً بذلك أول ظهور لفلسطين في المسابقة منذ عام 2016. وحصلت على مكان بين الخمسة الأوائل، وحصلت على لقب ملكة جمال الماء 2022.

ماذا تفعل في دبي؟

إلى جانب مسابقات الجمال، تُعدّ أيوب ناشطة في مجال حقوق الإنسان والبيئة. وهي مؤسِّسة أكاديمية أوليف غرين في دبي، وهي أول أكاديمية في دولة الإمارات مُخصَّصة لتدريب النساء في مجالات الاستدامة والذكاء الاصطناعي، وتمكينهنّ من بناء مشاريع مستدامة وصديقة للبيئة.

كما تشارك أيوب بشكل فعال في منصة سيدة فلسطين، الذراع الإعلامي لمنظمة ملكة جمال فلسطين، التي تدعم المرأة الفلسطينية المحلية من خلال تنفيذ برامج تركز على التمكين والتعليم.

حرب غزة في دائرة الضوء

تأتي مشاركة أيوب في مسابقة ملكة جمال الكون في ظل الحرب الدائرة على غزة منذ 22 شهرًا، مع استمرار تدهور الأوضاع الإنسانية في القطاع. وتتفاقم الأزمة بسبب نقص المساعدات والهجمات المتكررة على المدنيين الذين يحاولون الحصول على الإمدادات الضرورية.

أطلق برنامج الغذاء العالمي ناقوس الخطر يوم الثلاثاء، محذرا من أن الجوع وسوء التغذية وصلا إلى "أعلى مستوياتهما" منذ بدء الحرب.

ودعت الوكالة التابعة للأمم المتحدة في منشور على موقع X إلى إدخال ما لا يقل عن 100 شاحنة مساعدات تابعة لبرنامج الأغذية العالمي إلى غزة لتلبية احتياجات السكان. وبحسب وزارة الصحة في غزة، فإن 239 شخصا، بينهم 106 أطفال، لقوا حتفهم بسبب سوء التغذية منذ بدء الحرب.

وأفادت وزارة الصحة في غزة بمقتل 61,776 فلسطينياً على الأقل وإصابة 154,906 آخرين منذ اندلاع الحرب.

الاعتراف الفلسطيني

وفي حين أعرب أكثر من مليون متابع لـ"أيوب" عن دعمهم لاختيارها في المسابقة العالمية، سخر البعض من الإعلان، مدعين أنها لا تستطيع تمثيل "دولة غير موجودة"، وهو الأمر الذي يجعل الدوافع لدى نادين أيوب في أقوىى حالاتها، خاصة أن وجودها في محفل عالمي يعني اعترافاً عالمياً بفلسطين.

وفي ظل الحرب الدائرة، تحركت عدة دول نحو الاعتراف بالدولة الفلسطينية ، بما في ذلك أرمينيا وإسبانيا وأيرلندا والنرويج العام الماضي. وفي الآونة الأخيرة، أعلنت أستراليا وفرنسا وكندا عن خططها للاعتراف بالدولة الفلسطينية في اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر (أيلول).

وفي الوقت نفسه، أعلنت بريطانيا الشهر الماضي استعدادها للاعتراف بالدولة الفلسطينية في سبتمبر (أيلول) ما لم تعالج الحكومة الإسرائيلية الأزمة الإنسانية في غزة وتتوصل إلى وقف لإطلاق النار.

من بين الدول الـ193 الأعضاء في الأمم المتحدة، اعترفت 147 دولة بالدولة الفلسطينية، بما في ذلك روسيا والصين.