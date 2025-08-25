إيلاف من برشلونة: بعد أسابيع من التكهنات، أصبح الأمر رسمياً، فقد أكدت مصادر إعلامية إسبانية أن نجم برشلونة الصاعد لامين يامال والمغنية الأرجنتينية نيكي نيكول على علاقة.

وأكد نجم كرة القدم البالغ من العمر 18 عامًا علاقتهما بنشر صورة رومانسية مع نيكي الإثنين في عيد ميلادها الخامس والعشرين، أي بتاريخ اليوم 25 أغسطس (آب).

مفاجأة عيد الميلاد

في الصورة، يبدو يامال أنيقًا ببدلة سوداء بالكامل، بينما تتألق نيكي بإطلالة شفافة. تنظر مباشرة إلى الكاميرا وهي تمسك بيده، ولا يكف عن الابتسام وهو يلف ذراعه حولها.

وقد بدا المشهد مثالياً على حد وصف النسخة الإسبانية من موقع hola.com، في إشارة إلى كعكة عيد ميلاد ضخمة، باقة من الورود الحمراء والوردية، شموع، بالونات على شكل قلب، وبتلات ورد تزين الطاولة.

أعادت نيكي، واسمها الحقيقي نيكول دينيس كوكو، نشر الصورة على حسابها على إنستغرام، وأضافت إليها رموزًا تعبيرية لقلوب مشتعلة، لتختتم اللحظة بلفتة رقيقة لكنها مؤثرة.

علاقة رومانسية تتشكل

أكدت نيكي علاقتها بلامين يامال، وشاركت الصورة على قصصها، وأضافت إليها رموزًا تعبيرية لقلوب مشتعلة.

بدأ المعجبون بربط الأحداث في يوليو (تموز)، عندما حضرت نيكي حفل عيد ميلاد يامال الثامن عشر، الذي حضره عدد من النجوم، خارج برشلونة. بعد ذلك بوقت قصير، ازدادت الشائعات مع رصدهما معًا في عدة مناسبات.

ظهرت نيكي نيكول خلال المباراة الودية بين نادي برشلونة وكومو على كأس خوان غامبر في ملعب يوهان كرويف، في 10 أغسطس (آب) 2025، في برشلونة.

في الملعب لتشجيع يامال

في 10 أغسطس (آب)، التُقطت لها صورة في المدرجات خلال مباراة كأس خوان غامبر على ملعب يوهان كرويف، وهي تُشجع يامال وهو يُسجل هدفين في فوز برشلونة 5-0. وزادت علاقتهما وضوحًا بعد أن شوهدا يقضيان عطلتهما في موناكو، ثم صُوِّرا معًا في مطار خاص في برشلونة.

الآن، ومع منشور يامال على إنستغرام، أصبح الثنائي الشاب رسميًا على علاقة صداقة.

الفجوة العمرية والتناغم

في الخامسة والعشرين من عمرها، تكبر نيكي نجم البارسا يامال بسبع سنوات، لكن المعجبين لاحظوا تناغمهما السلس. في أول صورة لهما، بدا التقارب واضحًا: تميل نحوه بينما يحيط ذراعه بكتفيها، وكلاهما يبتسمان كثنائي متناغم تمامًا.

بين الصعود السريع ليامال كواحد من ألمع المواهب الشابة في كرة القدم عالمياً، وتنامي قاعدة نيكي نيكول الموسيقية عالميًا أيضاً، فإن هذا الثنائي سوف يكون الثنائي الأكثر تأثيراً عالمياً في السنوات المقبلة، وبعد أن أصبحا رسميًا على إنستغرام، سيتابع المعجبون عن كثب لمعرفة مصير علاقتهما العاطفية، من مقاعد الاستاد إلى السجادة الحمراء.