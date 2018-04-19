ستارباكس تغلق 8 آلاف متجر لتدريب العاملين على عدم التمييز

قررت سلسلة مقاهي ستاربكس إغلاق أكثر من 8000 فرع في الولايات المتحدة مساء يوم بالشهر المقبل، لتدريب العاملين على عدم "الانحياز العنصري".

ويهدف التدريب إلى منع التمييز العنصري داخل مقاهي ستاربكس.

وتأتي هذه الخطوة بعد أن اضطرت الشركة للاعتذار عن اعتقال اثنين من ، الأسبوع الماض، بينما كانا ينتظران مقابلة شخص في أحد فروع ستاربكس في فيلادلفيا.

وعقب الحادث، احتشد محتجون خارج المقهى وانتشرت دعوات لمقاطعة ستاربكس.

وقال الرئيس التنفيذي لستاربكس كيفين جونسون "تعلمنا الخطأ الذي ارتكبناه والخطوات التي نحتاج لاتخاذها لإصلاحه".

وأوضح جونسون أنه أمضى الأيام القليلة الماضية في فيلادلفيا، والتقى الرجلين اللذين تم القبض عليهما.

وجاء في بيان مشترك لمحامي الرجلين وستاربكس أن المناقشات كانت "بناءة".

واعتذر جونسون نيابة عن الشركة، وقال إن المناقشات مستمرة لمعرفة كيف يمكن أن يصبح هذا "الحادث المؤلم وسيلة للتغيير الاجتماعي الإيجابي".

ومن المقرر إغلاق جميع فروع ومكاتب ستاربكس، بعد ظهر يوم الثلاثاء 29 مايو/ أيار.

وسيتلقى نحو 175 ألف موظف تدريبا، كما سيخضع له جميع العاملين في المستقبل.

وقد يكلف الإغلاق الشركة نحو 20 مليون دولار من مبيعات القهوة.

وكجزء من جهودها للحد من الأضرار، طلبت الشركة من زعماء الحقوق المدنية والمسؤولين، بمن فيهم وزير العدل الأمريكي السابق إيريك هولدر، المساعدة في تطوير "منهج" للموظفين، والذي ستوفره لشركات أخرى.

وقالت الشركة في بيان إن التدريب "سيعالج قضية التحيز العرقي ضد الآخرين، ويشجع على الاندماج الواعي، ويمنع التمييز، ويضمن أن يشعر الجميع داخل متجر ستاربكس بالأمان والترحيب".

وكان مدير متجر ستارباكس في فيلادلفيا قد اتصل بالشرطة، يوم الخميس الماضي، عندما لاحظ وجود رجلين لم يطلبا أية مشروبات بينما ينتظران شخصا آخر.

وأظهر شريط فيديو صوره أحد الهواة الشرطة وهي تكبل الرجلين بالأصفاد، بعد أن اتهمهم موظفو المتجر بالتعدي.

وعلقت ميليسا ديبينو، التي نشرت الفيديو، بموقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي، قائلة "كل البيض يتساءلون لماذا لم يحدث هذا معنا عندما نفعل ما فعله هذان الاثنان؟".

"أعراقنا معا"

في عام 2015، واجهت ستاربكس انتقادات شديدة بعد إطلاقها حملة للعلاقات العامة لتشجيع العملاء على مناقشة قضايا الأعراق والسلالات.

وقالت ستاربكس إن الهدف من حملة "أعراقنا معا" هو إشراك العملاء في محادثة حول العلاقات بين الأعراق، وسط الاحتجاجات على عمل الشرطة في المجتمعات الأمريكية من أصول أفريقية، وطبعت شعار الحملة على أكواب القهوة التي تقدمها، ودشنت هاشتاغا يحمل شعار الحملة #racetogether.

ولكن بدلا من نجاح الحملة تحولت إلى مثار سخرية، وتداول المواطنون هاشتاغ الحملة للسخرية من ستارباكس.