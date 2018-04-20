الفالح: السوق قادرة على تحمل ارتفاع أسعار النفط

الرياض: أكد وزير الطاقة السعودي خالد الفالح أن الأسواق العالمية قادرة على تحمل ارتفاع أسعار النفط بعدما حققت أسعار الخام تعافيًا قويًا.

وقال الفالح للصحافيين خلال اجتماع اللجنة الوزارية المشتركة بين أوبك والمنتجين المستقلين في جدة، "اليوم أن المخزونات لا تزال عند نحو 8.2 مليارات برميل، إنها منخفضة كثيرا عن ذروة 2017 البالغة 3.12 مليارات برميل، لكنها تظل فوق مستواها وقت بدء تكون التخمة".

وأضاف الفالح "علينا التحلي بالصبر، فلا نريد التسرع ولا نريد في الوقت نفسه أن نركن إلى الرضا عما تحقق والاستماع لما يتردد عن ’إنجاز المهمة’ وأشياء من هذا القبيل".

وأكد أنه لا يزال هناك العديد من المتغيرات في السوق نظرا للضبابية بشأن الطلب وظهور إمدادات جديدة بوتيرة أسرع من المتوقع.

من جهتها، أكدت روسيا وجود "أساس صلب للغاية" لتوسيع التعاون بين الدول المنضوية في منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) والدول النفطية خارجها.

وقال وزير الطاقة الروسي الكساندر نوفاك، "شكلنا أساسا صلبا للغاية للتعاون بين الدول المنضوية في أوبك، وتلك التي خارجها في المستقبل يتجاوز حتى إعلان التعاون".

وكان نوفاك يشير في تصريحاته إلى اتفاقية تعاون بين أوبك التي تضم 14 عضواً وعشر دول منتجة خارجها بقيادة روسيا لخفض انتاج النفط بـ1,8 مليون برميل يوميا لتقليل الفائض في الانتاج.

ونجح الاتفاق الذي سيستمر حتى نهاية العام 2018 في خفض الفائض العالمي في النفط ورفع الأسعار إلى أكثر من 70 دولارًا للبرميل من أقل من 30 دولارا في يناير 2016.

وقال نوفاك لدى انطلاق اجتماع لجنة وزارية لتقييم مدى الالتزام بخفض الانتاج، إن "مستهلكي ومنتجي النفط يتوقعون منا المحافظة على هذا التضامن وضمان استقرار ونمو السوق".

وأكد نوفاك أن اتفاق خفض الانتاج الذي دخل حيز التنفيذ بداية العام 2017 أزال نحو 300 مليون برميل من الخام الفائض من السوق".