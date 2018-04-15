GMT 9:21 2018 الأحد 15 أبريل GMT 9:55 2018 الأحد 15 أبريل  :آخر تحديث

ريهام عبد الغفور تقع ضحية مقلب رامز جلال

أحمد طه من القاهرة
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"إيلاف" من القاهرة: وقعت الفنانة ريهام عبد الغفور ضحية لمقالب الفنان رامز جلال في برنامجه الجديد "رامز تحت الصفر" المقرر عرضه في رمضان المقبل.
وصُورت الحلقة في روسيا حيث وقعت ضحية مقلبه الذي يخرج فيه على ضيوفه بعد شعورهم باقتراب الموت منهم، علماً بأنها كانت بين آخر الضيوف الذين سجل معهم حلقات البرنامج، وبينهم أيضا غادة عبد الرازق.
يشار إلى أنها أطلت مؤخراً في برنامج "أنا وأنا" مع الإعلامية سمر يسري وأكدت رفضها للقبلات في الأعمال الفنية، وأرجعت الأمر إلى كونها تشعر بالقرف. فيما لم تعترض على فكرة ارتداء ملابس البحر إن تطلب العمل ذلك في سياقه الدرامي دون ابتذال.


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