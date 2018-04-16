إيلاف من القاهرة: بدأ فريق عمل مسلسل "يوميات زوجة مفروسة" الذي تقوم ببطولته الفنانة داليا البحيري التحضير لتقديم جزء رابع منه، بعدما عرضت آخر أجزائه في نيسان الماضي.

ويستعد فريق العمل لإنطلاق التصوير بعد شهر رمضان على أن يتحدد موعد العرض لاحقاً، علماً بأن الكاتبة اماني ضرغام تباشر وضع اللمسات الأخيرة على حلقات الجزء الجديد خلال الفترة الحالية تمهيداً لانطلاق التصوير الذي سيتم بالكامل داخل مصر على غرار الأجزاء السابقة.

"يوميات زوجة مفروسة" يشارك في بطولته كل من خالد سرحان، ورجاء الجداوي، ومروة عبد المنعم، بالإضافة إلى الفنان القدير سمير غانم ويخرجه احمد نور.

