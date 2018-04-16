لبنى عسل تغادر قناة أون لايف

إيلاف من القاهرة: انهت الإعلامية لبنى عسل تعاقدها مع قناة اون لايف بعد اقل من 6 اشهر على تعاقدها لتفديم برنامج "حواري" على شاشتها.

وكانت المحطة المصرية قد اطلقت حملة دعائية ضخمة لبرنامج "اون اليوم" الذي ظهرت به عسل للمرة الأولى على شاشة المحطة، لكن البرنامج الذي كان يشاركها في تقديمه الإعلامي عمرو خفاجي لم يستمر سوى أسابيع قليلة وتوقف، وتم ابعاد خفاجي، وانضم الإعلامي معتز بالله عبد الفتاح والإعلامية شافكي المنيري لها وتغير اسم البرنامج ليكون "الطريق الي الاتحادية" والذي تم من خلاله تغطية الانتخابات الرئاسية المصرية.

وجاء انهاء التعاقد ودياً بين الإعلامية المصرية والمحطة نظراً لوجود شرط جزائي كبير في التعاقد الخاص بها، حيث قدمت تنازلات نسبية وكذلك القناة لإنهاء التعاقد الذي كانت لبنى تتقاضى سنوياً بموجبه نحو 6 ملايين جنيه، بعد انتقالها من شبكة قنوات الحياة إثر أزمتها المالية.

واتفقت عسل وإدارة المحطة على أن يكون إعلان مغادرتها مرتبطاً بعدم التوافق بين رغبتها في تقديم برنامج حواري منوع وبين رغبة القناة في تقديمها لبرنامج إخباري، هو السبب الرئيسي المعلن علماً بأن الإدارة التي تعاقدت معها غادرت بالكامل القناة على خلفية التغييرات الأخيرة المتعددة التي حدثت بالمحطة الإخبارية الاقدم بالقنوات الخاصة.

