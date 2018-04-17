شيماء سيف تستعد لزفافها بعد رمضان

"إيلاف" من القاهرة: عادت الفنانة الكوميدية شيماء سيف إلى مدينة مرسي علم بعدما أقامت هناك على مدار أكثر من 100 يوم مع فريق العمل الذي يضم الفنانين يحيي الفخراني وميرفت أمين. وذلك في قرية سياحية تشهد غالبية أحداث المسلسل خلال الفترة الماضية، علماً بأنها حصلت على إجازة قصيرة لإنهاء بعض الإرتباطات الخاصة بها لكونها ستحتفل بزواجها بعد شهر رمضان مباشرةً، وبدأت بتأثيث شقة الزوجية الخاصة بها.



يُشار إلى أنها اضطرت للإعتذار عن المشاركة بأعمالٍ آخرى في الدراما الرمضانية خلال الفترة الماضية بسبب استحالة التوفيق بين مواعيد التصوير وأعمال آخرى، فيما ستحسم موقفها من سيناريوهات سينمائية جديدة قريباً.

هذا واحتفلت مؤخراً بعيد ميلاد الفنانة روجينا حيث نشرت لها فيديو خاص على "إنستغرام".