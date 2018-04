شيماء سيف تستعد لزفافها بعد رمضان

@rogenaofficial انهاردة عيد ميلاد القمر عيد ميلاد اطيب وأجمل انسانة فى الدنيا عيد ميلاد اختى الصغنونة الجميلة الى بعشقها كل سنة وانتى حبيبتى وفقلبى ياقلبى ❤❤❤❤❤❤

A post shared by shimaa seif (@shimaaseif) on Apr 15, 2018 at 11:58pm PDT