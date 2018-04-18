عيون غادة عبد الرازق تُربك تصوير مسلسلها الجديد

"إيلاف" من القاهرة: تثور في كواليس مسلسل "ضد مجهول" الذي تقوم ببطولته الفنانة غادة عبد الرازق تساؤلات عن تجدد معانتها من مشاكل صحية في عينها خلال الفترة الحالية بعدما ظهرت أكثر من مرة وهي تبكي بدون سبب خلال الإستعداد للتصوير الأمر الذي يتسبب بتأجيل تصوير مشاهدها.

ولقد حصلت على أكثر من يوم إجازة بشكلٍ متقطع خلال الأسبوعين الماضيين بنتيجة المشكلة بعينها. حيث قام مخرج المسلسل باستبدال ترتيب تصوير المشاهد ومونتاج ما تم تصويره لتجنب تعطيل العمل المقرر عرضه في رمضان المقبل.



يشار إلى أنها أعلنت في وقتٍ سابق بأنها تواجه مشكلة في عينها وتحمّلت بسببها الكثير بنتيجة اضطرارها للتعرّض للإضاءة القوية على الرغم من ضرورة خضوعها للراحة وعدم إجهادها. علماً أنها تتجنب الرد على اتصالات الصحافة وتتحاشى الحديث عن مشكلتها.