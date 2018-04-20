"إيلاف" من القاهرة: تواصل الفنانة أمينة خليل تصوير مسلسلها الجديد "ليالي أوجيني". وهو العمل الذي سيُعرض عبر شاشة قناة سي بي سي في مصر، وتدور أحداثه خلال فترة الأربعينات من القرن الماضي..

وتُجسِّد فيه شخصية كاريمان التي تهرب للعيش في الفندق الذي تمتلكه الفنانة انتصار. حيث تختبئ عندها بعد أن يطردها زوجها من القصر الذي كانت تعيش فيه، لتبدأ الأحداث في التصاعد بشكلٍ دارمي مثير.

يشار إلى أن العمل يجمع إلى جانب "أمينة وانتصار" وبطل العمل الفنان ظافر العابدين، جملة فنانين، نذكر منهم إنجي المقدم، أسماء أبو اليزيد، خالد كمال، مريم الخُشت، مراد مكرم وليلى عز العرب.