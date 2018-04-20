"إيلاف" من بيروت: أطلقت شركة Eagle Films للمنتج جمال سنان الملصق الدعائي الرسمي الأول لمسلسلها الرمضاني بعوان "تانغو" عبر مختلف مواقع التواصل الإجتماعي. وهو العمل الذي يُخرجه رامي حنّا ويكتبه إياد أبو الشامات، ويضمّ نخبة من نجوم الدراما اللبنانية والسورية. منهم باسل خياط، باسم مغنية، دانا مارديني، دانييلا رحمة، يوسف حداد، طلال الجردي، سميرة بارودي، فرح بيطار وغيرهم.

هذا ويجمع الملصق نجوم العمل بصورةٍ غامضة تحاكي حالة المسلسل بشكلٍ مشوّق لهذا العمل الدراميّ الذي سيقدِّم قصةً جديدة ومختلفة في أسرارها وطريقة طرحها لقضايا الحب والخيانة.

